Избиратели и наблюдатели сообщают о нехватке СИЗов на участках

С момента открытия избирательных участков в Новосибирской линии на горячую линию избиркома поступило 310 обращений. Об этом сообщила в рамках брифинга председатель облизбиркома Ольга Благо. Значительная часть звонивших, по её словам, интересовались, где находится их избирательный участок, как проголосовать «надомно», можно ли это сделать дистанционно. Кроме того, облизбирком в настоящее время зарегистрировал 41 обращение от наблюдателей и членов участковых комиссий по порядку организации и проведения голосования и не только.

— Поступают сигналы, что кому-то не дали перчатки, кому-то маски или одноразовые ручки, — рассказывает Благо. — По каждому факту реагировали оперативно, принимали меры к председателям УИКов, чтобы они неукоснительно соблюдали санитарно-эпидемиологические меры. Маски и перчатки имеются в наличии.

По словам председателя избиркома, соблюдение на избирательных участках санитарных норм, помимо наблюдателей, контролирует также уполномоченный по правам человека, представители общественной палаты и рабочей группы по общественному мониторингу.

В целом, день голосования председатель избиркома оценивает как спокойный.

По информации избиркома, по состоянию на 18 часов число проголосовавших по области составила 43,2% (978,6 тыс. проголосовавших). На сей раз лидером стал Сузунский район (82%), потеснив Кочковский (81,4%). Второе место с Кочковским разделил Здвинский район (81,4%). В Новосибирске при 43,2% (296 тыс. человек) проголосовавших в лидерах, по-прежнему Центральный район (38,4%), а Советский (37,7%) и Железнодорожный (37,6%) поменялись местами. Наиболее низкая явка отмечена в Ленинском районе (29,3%). Стоит отметить, что из общего числа проголосовавших сегодня в Новосибирске проголосовали лишь 10%, остальные это сделали досрочно.

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