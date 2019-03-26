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Промсвязьбанк проанализировал настроение МСБ в регионах

Количество бизнесов, нацеленных на энергичный рост, остается минимальным.
  • 26/03/2019, 13:28
Промсвязьбанк

Наиболее позитивно настроенные в отношении перспектив своего бизнеса российские предприниматели живут в Тюменской области и Республике Башкортостан. Только 3% и 5% компаний МСБ в этих субъектах соответственно реализуют стратегию выживания. Об этом свидетельствуют данные Индекса RSBI, опроса предпринимательских настроений, проводимых Промсвязьбанком и «Опорой России», по итогам 2018 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Самая тяжелая ситуация среди российских регионов наблюдается в Забайкальском крае: за последние два года там кратно выросло число МСБ, оценивающих свое состояние как тяжелое. Так, в 2016 году число предприятий, прилагающих усилия к тому, чтобы не закрыться, было только 16%, а к 2019 году их доля достигла 44%.

Исправить ситуацию с ведением бизнеса и предпринимательским и инвестиционным климатом призвана реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее обсуждение состоялось в рамках расширенного заседания Совета регионов «Опоры России», в котором также приняли участие представители Промсвязьбанка.

— В настоящее время мы видим, что больше предпринимателей стало оценивать свои бизнес-стратегии, как настроенные на стабильность или на развитие в новом направлении. Однако количество бизнесов, нацеленных именно на энергичный рост, остается минимальным: согласно индексу RSBI, в рамках которого мы изучаем предпринимательские настроения, таких было 5% в 2016 году, а сейчас их всего 4%, — рассказал руководитель по стратегическому развитию блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Александр Молоканов. — Реализация нацпроекта должна изменить эту тенденцию.

Согласно целям нацпроекта, число россиян, занятых в секторе МСБ, к 2025 году должно вырасти на 6 млн человек. На реализацию мероприятий национального проекта из бюджета будет выделено более 400 млрд рублей. При этом значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ на улучшение условий ведения бизнеса и популяризацию предпринимательской деятельности, льготное кредитование, акселерацию МСБ и поддержку фермеров.

— Мы видим, что бизнес чувствует себя лучше в тех регионах, где целенаправленно создается инфраструктура для его развития, открываются технопарки и акселераторы, запускаются программы поддержки. В целом это маркер качества местного управления. Поэтому мы ожидаем, что реализация федеральных программ будет способствовать улучшению настроений МСБ, – отметил Молоканов.

Фото: пресс-служба банка

 

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