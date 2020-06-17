Покраска стен: процесс, используемые материалы и формирование стоимости услуги

К тому же покраска — самый быстрый и доступный в финансовом плане способ финишной отделки объекта.

Какие материалы лучше использовать для отделки стен

На рынке представлен широкий выбор составов для окрашивания:

водоэмульсионные;

масляные;

алкидные.

Отдельно выделяют декоративные составы, применение которых дает возможность реализовать интересные дизайнерские идеи. Но в этом случае покраска стен обойдется существенно дороже обычных вариантов.

Для наружных работ оптимально подходит состав, в базу которого входит органический растворитель. Для внутренней отделки лучшим выбором станет вариант на водной основе. При выборе состава нужно обращать внимание на такие параметры, как устойчивость к ультрафиолету и влаге, укрывистость, расход.

Что включает в себя окраска стен

Специалисты выполняют отделку помещения в несколько этапов, что гарантирует высокое качество и долговечность декоративного покрытия. Работы включают:

подготовку поверхности. На этом этапе осуществляется очистка стен от старой краски или обоев;

удаление пыли, грязи и пятен жира;

обработку рабочей поверхности грунтовкой для улучшения ее адгезии с красящим составом и предотвращения отслоения в будущем декоративного покрытия;

укрытие других поверхностей малярной лентой или пленкой для защиты от случайных брызг краски;

нанесение красящего состава на углы, ниши, стыки и переходы;

обработку основной поверхности.

Краска наносится в два слоя, что делает покрытие более долговечным. Повторная обработка допускается только после полного высыхания первого слоя.

Отделка квартиры — очень важный процесс, от которого напрямую зависят качество и эстетичность ремонта в целом. Поэтому его выполнение нужно поручать профессионалам podryadgp.ru, работающим с соблюдением строительных норм.

Цена вопроса

Стоимость услуг покраски стен устанавливается за квадратный метр. Цена формируется под воздействием нескольких факторов:

разновидность применяемого красящего состава;

тип рабочей поверхности. Это могут быть кирпичная стена, фанера, гипсокартон. У каждого из этих вариантов есть определенная специфика, которая влияет на длительность работ;

количество слоев. В идеале их должно быть два, но заказчик вправе попросить об увеличении. К тому же может понадобится наложить состав гуще, чтобы хорошо закрасить рабочую поверхность;

объема и сложности работ.

Немаловажное значение имеют сроки выполнения. Если клиент просит осуществить покраску в срочном режиме, то стоимость услуг будет выше.

Цена работы рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае. Узнать примерную стоимость можно у специалиста. Если расценки устраивают клиента, то он оформляет заявку на вызов специалиста для оценки «фронта работ». По результатам осмотра составляется смета, которая утверждается заказчиком. Оплата проводится после завершения окраски.

Гарантия качества

Профессионалы придерживаются в своей работе следующих принципов:

соблюдение строительных норм и стандартов безопасности;

использование сертифицированных красящих составов;

формирование адекватной цены услуг. Клиент оплачивает конечный результат, а не за количество часов, затраченных на работу;

соблюдение сроков. Сотрудничество с профессионалами гарантирует завершение работы в оговоренное с заказчиком время;

заключение письменного договора. Все работы выполняются на основании соглашения, в котором прописываются достигнутые сторонами договоренности.

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