«Сибстекло» начинает реконструкцию цеха производства стеклотары

30 апреля Федеральный фонд развития промышленности одобрил заявку на выделение кредита в сумме 499 млн рублей на льготных условиях на реконструкцию цеха по производству стеклотары ООО «Сибирское стекло»– якорного резидента индустриального парка «Экран», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Реализация этого проекта позволит заводу значительно увеличить объёмы производства. Рынок эти объёмы ждёт. Надеюсь, что не только строительные и производственные, но и финансово-экономические показатели этого проекта будут достигнуты, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам президент РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, 500 миллионов под 1% годовых практически на семь лет – это очень серьёзное финансирование, серьёзное подспорье.

— Это – треть стоимости новой стекловаренной печи. Приятно, когда мы получили финансирование и показали, где оно находится – в форме оборудования, огнеупоров – того, что готово к монтажу. Мы идём по срокам в рамках плана по проекту. В ноябре у нас будет новая мощная печь, — подчеркнул Эдуард Таран.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области