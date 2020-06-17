«Ростелеком» обеспечил телефонной связью подразделения банка ВТБ в Новосибирске

Подключение услуги произведено в мае этого года. Компания «Ростелеком» также будет обеспечивать междугороднее и международное соединение в цифровом качестве и закрывать основные потребности новосибирских подразделений банка ВТБ, связанные с телефонной связью.

— Одно из безусловных преимуществ стационарной телефонии от «Ростелекома» — это ее надежность. Связь остается стабильной, вне зависимости от перегрузок на сетях или других внешних факторов. Это объясняется тем, что компания использует собственную федеральную сеть телефонных станций. Кроме того, абоненты могут подключать дополнительные сервисы: определитель номера, переадресацию, удержание вызова, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут выбрать наиболее подходящий тарифный план на стационарную телефонию из трех доступных: повременный, комбинированный и безлимитный. Компания предлагает воспользоваться выгодными тарифами на звонки, в том числе в любую точку мира. Сеть международной телефонной связи «Ростелекома» соединена более чем с 200 операторами в разных странах.

Также «Ростелеком» предлагает новосибирским корпоративным пользователям мобильной связи подключиться к тарифным планам линейки «Вызов». Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, в каждом из которых звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а вызовы на любые номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета: от 500 до 3 000 минут в месяц.

«Ростелеком» приготовил выгодное предложение, которое поможет компаниям организовать удобную мобильную связь в режиме экономии и оптимизации затрат. До конца июня можно подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» за 1 рубль в месяц с сохранением своего номера. Льготные условия действуют два месяца, затем начисления пойдут по выбранному тарифу.

Узнать подробнее о стационарной телефонии и мобильной связи для бизнеса, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании