Покупайте и продавайте валюту в мобильном приложении Банка «Левобережный»

Теперь покупать и продавать валюту может любой пользователь мобильного приложения BL-online с использованием смартфона на Android. Для этого нужно в приложении:

На главной странице перейти в раздел «Платежи и переводы» и выбрать пункт меню «Обмен валюты». Выбрать счета для списания и зачисления, они должны быть в разных валютах. Если счет в нужной валюте отсутствует – нажать на стрелку в нужном вам поле (счет зачисления или счет списания), нажать «Добавить счет», выбрать нужную валюту, поставить отметку о согласии с условиями банка по обслуживанию счетов и открыть счет. Указать сумму и валюту операции. Ознакомиться с курсом (программа отобразит подробную информацию) и в случае согласия выбрать «Перевести». Операция выполнится моментально.

Доступ в приложение BL-online осуществляется по уникальному логину и паролю, получить которые можно у операционного работника в офисе Банка «Левобережный» (ПАО) либо придумать при самостоятельной регистрации. Скачать приложение вы можете в «Play Маркет». Получить консультацию можно у специалистов по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.