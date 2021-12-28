Покупайте и продавайте валюту в мобильном приложении Банка «Левобережный»

Теперь покупать и продавать валюту может любой пользователь мобильного приложения BL-online с использованием смартфона на Android. Для этого нужно в приложении:
Доступ в приложение BL-online осуществляется по уникальному логину и паролю, получить которые можно у операционного работника в офисе Банка «Левобережный» (ПАО) либо придумать при самостоятельной регистрации. Скачать приложение вы можете в «Play Маркет». Получить консультацию можно у специалистов по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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