Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

На официальном сайте мэрии Новосибирска появился свежий список компаний-должников по аренде земельных участков. Его возглавляет ООО «Дискус-строй», связанное с депутатом горсовета Новосибирска Алексеем Джулаем («Единая Россия»). Точна сумма долга не сообщается, известно только, что она превышает 100 млн рублей. Еще 3 компании из данной «весовой категории» — ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш» и ООО «Доступное жилье Новосибирск» — в настоящий момент числятся банкротами. Напомним, что долги единственного «живого» в этой категории арендатора — ГК «Дискус» — становились поводом для инициирования рассмотрения соответствующего вопроса на последних двух сессиях горсовета Новосибирска. Первый раз о долгах «Дискуса» заявили оппозиционные депутаты Александр Бурмистров (КПРФ), Ростислав Антонов и Игорь Украинцев (оба независимые).
Георгия Жигульского.
В следующей «весовой категории» с задолженностью свыше 50 млн рублей из 7 компаний «живой» остается только одна — ООО «Дискус плюс». Из 38 должников следующего уровня (свыше 10 млн рублей) банкротами не являются 10 компаний — ООО «Компания С4», ООО «МЖК Энергетик. Специализированный застройщик», ООО «Вертикаль-НСК», ООО «ОВА-Керамик», ООО «Комплекс на Кропоткина», МП «Метро МиР», ООО «Окружная, 29», АО «Спас на воде Наутилус», ГСК «Градостроитель» и ООО «Новосибирский рыбзавод».
Из 30 компаний, задолжавших свыше 5 млн рублей, банкротов — больше половины (17).
Наиболее «живо» выглядит категория «свыше» 1 млн рублей: из 160 должников «живыми» числятся более 120.
Напомним, что раскрытие списка должников на протяжении длительного времени служило поводом для препирательств мэрии с одной стороны и отдельных оппозиционных депутатов и общественников — с другой. Впервые список был обнародован в конце прошлого года.
Фото pixabay.com — analogicus
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