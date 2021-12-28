Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

На официальном сайте мэрии Новосибирска появился свежий список компаний-должников по аренде земельных участков. Его возглавляет ООО «Дискус-строй», связанное с депутатом горсовета Новосибирска Алексеем Джулаем («Единая Россия»). Точна сумма долга не сообщается, известно только, что она превышает 100 млн рублей. Еще 3 компании из данной «весовой категории» — ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш» и ООО «Доступное жилье Новосибирск» — в настоящий момент числятся банкротами. Напомним, что долги единственного «живого» в этой категории арендатора — ГК «Дискус» — становились поводом для инициирования рассмотрения соответствующего вопроса на последних двух сессиях горсовета Новосибирска. Первый раз о долгах «Дискуса» заявили оппозиционные депутаты Александр Бурмистров (КПРФ), Ростислав Антонов и Игорь Украинцев (оба независимые).

На следующей сессии о желании рассмотреть вопрос задолженности «Дискуса» в разделе повестки «Разное» заявил сам собственник группы компаний Алексей Джулай. Оба раза предложения отклонялись большинством голосов. Однако на следующий после последней сессии день долги «Дискуса» стали причиной обыска следственными органами на рабочем месте начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского.

В следующей «весовой категории» с задолженностью свыше 50 млн рублей из 7 компаний «живой» остается только одна — ООО «Дискус плюс». Из 38 должников следующего уровня (свыше 10 млн рублей) банкротами не являются 10 компаний — ООО «Компания С4», ООО «МЖК Энергетик. Специализированный застройщик», ООО «Вертикаль-НСК», ООО «ОВА-Керамик», ООО «Комплекс на Кропоткина», МП «Метро МиР», ООО «Окружная, 29», АО «Спас на воде Наутилус», ГСК «Градостроитель» и ООО «Новосибирский рыбзавод».

Из 30 компаний, задолжавших свыше 5 млн рублей, банкротов — больше половины (17).

Наиболее «живо» выглядит категория «свыше» 1 млн рублей: из 160 должников «живыми» числятся более 120.

Напомним, что раскрытие списка должников на протяжении длительного времени служило поводом для препирательств мэрии с одной стороны и отдельных оппозиционных депутатов и общественников — с другой. Впервые список был обнародован в конце прошлого года.