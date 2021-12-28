Выпускаемый в Новосибирске электронный медицинский термометр постепенно завоёвывает рынок

— Игорь Геннадьевич, расскажите, как у вас появилась мысль взяться за создание своего медицинского термометра в то время, когда аптеки буквально завалены недорогими импортными термометрами?

— Действительно, медицинских электронных термометров различных типов в стране очень много. Но людям они не нравятся. Все предпочитают пользоваться старым добрым ртутным градусником, к которому привыкли с детства и которому доверяют. Почему? Электронные термометры занижают показания температуры. Они разработаны для измерения во рту, а мы ими измеряем аксиллярно (подмышкой). В результате сигнал об окончании измерений звучит слишком рано и измеренная температура на 0,5…1,0оС оказывается ниже реальной.

— А ваш термометр измеряет точно?

— Да, конечно, мы разработали свой термометр RELSIB WT50 именно для измерения в подмышечной впадине. Но это конечно же не всё. Мы постарались сделать наш термометр максимально удобным, безопасным и современным. У него широкий безопасный зонд без металлического наконечника. Корпус изготовлен из гипоаллергенного пластика. Как только вы установите термометр подмышку, он начинает передавать данные на смартфон. У нас есть два мобильных приложения для работы с термометром. Для взрослых, с максимумом полезных функций и для детей. Больше всего мы конечно же гордимся последним, так как благодаря ему детям реально стало нравиться измерять температуру.

— Как пандемия коронавируса повлияла на ваши планы по производству термометра?

— Я думаю, что процесс продвижения термометра на рынок ускорился и благодаря коронавирусной инфекции. Дело в том, что наш термометр имеет много полезных функций, которые очень важны именно сейчас. Это и архив измеренных значений, который помогает врачу оценить течение болезни, и возможность непрерывного мониторинга температуры, когда она очень высокая и нужно срочно предпринимать различные действия для её уменьшения, и возможность передачи данных удалённо на несколько номеров телефонов и т.д.

— Скажите, вот у меня есть предубеждённость, что все электронные приборы, сделанные в России, очень некачественные и они просто некрасивые.

— Да, я знаю, что такой стереотип мышления у людей есть. Но вот вы можете подержать и посмотреть наш термометр.

— Да, действительно, он очень элегантный. Но, наверняка, он гораздо дороже того, что продаётся в аптеках.

— Да, он дороже. Но его возможности значительно перевешивают этот недостаток. А ещё это прекрасный подарок для семьи с маленьким ребёнком, особенно к Новому году.

— И последний вопрос. Где новосибирцам купить ваш RELSIB WT50?

— Думаю, самое удобное – это на Озон. Мы отправили им на склад достаточно много приборов, и они смогут доставить их всем желающим в течение 1…2 дней.

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