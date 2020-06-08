Директор ФГУП СибНИА им. С.А.Чаплыгина Владимир Барсук предлагает создать в Новосибирске конструкторское бюро, которое будет разрабатывать летательные аппараты, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Он считает, что эту задачу нужно решить в ближайшие пять лет.

— КБ есть только в Москве, что не всегда удобно, в чем мы могли убедиться в нынешней ситуации с коронавирусом. В данный момент столица закрыта, и нет возможности, к примеру, получить оперативно документацию. А если бы КБ работало у нас, то этой проблемы бы не возникло. Что это даст Новосибирску? Надо понимать, что тот же кукурузник живет 73 года. И, открывая такое бюро, мы создаем задел на ближайшие полвека. Это прежде всего означает новые рабочие места: в конструкторском бюро, которое выпускает три — пять модификаций самолетов среднего класса, трудятся 500-700 конструкторов, а если речь идет о серийном производстве, то будут задействованы 1,5-2 тысячи человек, — считает Владимир Барсук.

По мнению Владимира Барсука, решить эту задачу нужно в ближайшие три — пять лет. И тогда Новосибирск станет центром, который будет сопровождать эксплуатацию таких самолетов по всему миру.

Фото с сайта регионального отделения партии «Единая Россия»