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Как выбрать помещение под офис

  • 07/04/2022, 22:50
Важным этапом открытия бизнеса является выбор помещения под офис. Оно должно соответствовать целому ряду требований.

На что обращать внимание при выборе помещения под офис

На этапе выбора помещения под офис внимание нужно акцентировать на следующих характеристиках:

  • состоянии;
  • месторасположении;
  • площади
  • стоимости.

Купить офис в Кемерово можно по приемлемой стоимости, на сайте https://kem.etagi.com/commerce/ofis/ собраны лучшие предложения. Приобретение коммерческой недвижимости является выгодной инвестицией. При желании офисное помещение можно сдавать другой фирме. Если в купленном здании насчитывается несколько комнат, оно достаточно просторное, хорошим решением станет размещение в одной части собственной конторы и сдача в аренду второй. Ежемесячная прибыль в этом случае гарантирована.

С находящейся в собственности недвижимостью можно сделать все что угодно (в рамках допустимых законом нормативов). При этом предприниматель должен сознавать, чтобы из обращения придется изъять и вложить в приобретение недвижимости солидную сумму. Если вдруг срочно понадобятся деньги, придется выставлять помещение на продажу, что в любом случае займет время.

Грамотный подход к выбору коммерческой недвижимости

Один из главных критериев выбора помещения под офис – это месторасположение. В идеале оно должно располагаться в районе с развитой инфраструктурой, чтобы клиентам и деловым партнерам было удобно добираться. Желательно купить помещение в центральной части города или поблизости. Но такие объекты недвижимости стоят недешево.

Если большая часть работы будет строиться на контактах с постоянной клиентурой, можно сэкономить и приобрести помещение на отдалении от центра. Во внимание обязательно нужно принять степень конкуренции в месте расположения. Когда речь заходит о прямых продажах, офисное помещение должно размещаться на удалении от самых крупных конкурентов.

Предприниматель должен сопоставить цену с прогнозируемой выгодой и заключить по-настоящему выгодную сделку.

Престижный район – это важный момент, но главным является удобство клиентов. На стадии поиска офисного помещения обратите внимание, имеется ли поблизости стоянка, есть ли автобусные остановки.

Важно, чтобы клиенты быстро находили офис, не блуждали по закоулкам.

Значение также имеет наличие поблизости заведений общественного питания. Это обеспечит питанием и самого предпринимателя и персонал. Заведения общественного питания можно будет использовать для встреч с клиентами и деловыми партнерами. Общаться в более неформальной, нежели офис, обстановке.

Не помешает акцентировать дополнительное внимание на расположении входа в здание и вывеске компании. Должна быть возможность размещения на фасаде яркой вывески, чтобы ее видели пешеходы и проезжающие мимо машины.

Благодаря этому клиенты будут быстро находить офис, появится много новых, случайно увидевших вывеску организации.

Стоимость недвижимости зависит не только от месторасположения, но и от состояния. При осмотре помещения проверьте окна, убедитесь, что они открываются, не появляются ли сквозняки.

Плюсом будет наличие кондиционера в здании, необходимо удостовериться в его исправности, работоспособности розеток. Оценить уровень освещенности, возможность добавления новых источников света. Проверить надежность дверей и замков. При покупке офисного помещения, расположенного на последнем этаже здания (но это не лучшее решение, предпочтительны первые этажи) узнайте, не течет ли крыша.

Впечатление о фирме у клиентов и деловых партнеров формируется уже во время первого визита в офис. Следует позаботиться о презентабельной внутренней и наружной отделке. Помещение должно выглядеть аккуратно и ухоженно, в таких условиях комфортнее и приятнее работать.

Можно купить недвижимость без отделки и потом ее отремонтировать. Но в этом случае придется дополнительно потратиться. Рассчитывайте предстоящие расходы заранее, чтобы уложиться в бюджет. Ремонт можно выполнить позднее, к примеру, за счет стоимости аренды. Это даст возможность обозначить фирменный стиль компании (логотип, цвет).

Обязательно проверьте состояние инженерных коммуникаций, они должны соответствовать принятым нормативам. Речь идет о вентиляции, системе отопления, водоснабжения, интернет-подключении.

Необязательно отказываться от покупки, если потребуется, что-то отремонтировать, зачастую это позволяет рассчитывать на значительное снижение первоначальной стоимости. Всегда можно договориться и заключить сделку на более привлекательных условиях. Если какие-то инженерные сети в здании вообще отсутствуют – это меняет дело, проводить их слишком затратно.

Грамотный подход к выбору помещения под офис поможет в развитии бизнеса, сделает работу прибыльной.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : коммерческая недвижимость


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