Хватит ли вакцины для желающих привиться от коронавируса?

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, число жителей региона, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции за сутки, увеличивается. Так, 26 июля привит 2 691 человек (первым компонентом вакцины — 1 743 человека, вторым компонентом – 948 человек), 27 июля — в общей сложности — 2 729 человек (первым компонентом вакцины — 1901 человек, вторым — 828 человека). 28 июля в прививочные пункты обратились уже 3 072 жителя региона, из них первый компонент вакцины получили 2 075, II — 997, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По состоянию на 29 июля в Новосибирской области в общей сложности одним компонентом вакцинировано 1 702 116 взрослых и 4 429 детей. Полный вакцинации прошли 1 605 408 взрослых и 3 951 ребенок.

— В настоящее время в медорганизациях Новосибирской области, а также на складе Новосибоблфарма в наличии достаточно вакцины: 293 451 комплект вакцин против коронавирусной инфекции для взрослых и 641 комплекта «Спутника М» для подростков 12-17 лет. Привиться можно в любой из поликлиник Новосибирска или районов области, — пояснили в минздраве.

Между тем в пунктах вакцинации медики сообщают о том, что сейчас вполне можно прививаться одним компонентом двухкомпонентной вакцины. По их словам, эффект будет тот же, что и при вакцинации двумя компонентами. На вопрос корреспондента редакции в пункте вакцинации пояснили, что «Спутника Лайт» для ревакцинации нет.

На минувшей неделе федеральный «Коммерсант» сообщал о том, что во многих медорганизациях страны возникли проблемы со вторым компонентом вакцины.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский вирусолог оценил эффективность вакцины в борьбе с новым штаммом коронавируса.