Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме

Российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

— Однако важно понимать, что в связи с мерами, принятыми северными странами – Исландией и ранее Канадой, для российских авиакомпаний будут затруднены полеты в страны Карибского бассейна: если физически маршрут в облет закрытых стран и был бы возможен, то коммерчески он может быть не целесообразен ввиду увеличившейся протяженности, — указали в АТОР.

При этом вечером 27 февраля в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу.

— Трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. «Аэрофлот» вечером 27 февраля отменил рейсы в США и Мексику, недоступны и рейсы в Гавану до конца марта, — указали в ассоциации. — Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн.

Авиакомпания Azur Air уже объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику.