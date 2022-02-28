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Полеты в Египет и Турцию пока проходят в штатном режиме

  • 28/02/2022, 09:49
Автор:
Новости туризма
АТОР рассказала о ситуации с туристическими направлениями.

Российские авиационные власти корректируют маршруты полетов, чтобы избежать закрытых зон, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

— Однако важно понимать, что в связи с мерами, принятыми северными странами – Исландией и ранее Канадой, для российских авиакомпаний будут затруднены полеты в страны Карибского бассейна: если физически маршрут в облет закрытых стран и был бы возможен, то коммерчески он может быть не целесообразен ввиду увеличившейся протяженности, — указали в АТОР.

При этом вечером 27 февраля в системах бронирования туроператоров стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу.

— Трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. «Аэрофлот» вечером 27 февраля отменил рейсы в США и Мексику, недоступны и рейсы в Гавану до конца марта, — указали в ассоциации. — Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн.

Авиакомпания Azur Air уже объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику.

— Эксперты полагают, что дело, помимо санкционных рисков изъятия судов, еще и в пути облета. На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным, доступным не для всех самолетов), а главное – фантастически дорогим, — отметили в АТОР.

Фото: pexels.com — Marina Hinic

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : путешествия перелет новости туризма АТОР


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