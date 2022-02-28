Эк-чиновника областного министерства транспорта отправили под домашний арест

Ленинский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л.Н. о продлении меры пресечения с содержания под стражей в отношении Сергея Ставицкого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, напоминает пресс-служба суда.

Постановлением суда Сергею Ставицкому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток до 19 марта 2022 года.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в марте 2021 года в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области было возбуждено по факту получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера. По данным следствия, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей. В декабре 2021 года представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщали на пресс-конференции, что расследование уголовного дела в отношении замминистра транспорта и главы ТУАД Михаила Чуманова, подозреваемых во взяточничестве, завершено. Ставицкий обвинялся в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля.

25 февраля из СИЗО также был отпущен Михаил Чуманов. Решением суда ему была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий.