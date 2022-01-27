Полезные советы по обустройству дома

Проблема в том, что далеко не каждый может сделать свой дом комфортным. Для этого нужен либо врожденный талант, либо определенные знания. В частности есть на сайте vestnikao.ru полезные лайфхаки для дома, которые помогут обустроить жилище.

Сложность обустройства дома

Далеко не каждому дано чувство вкуса, и если не восполнить этот недостаток при помощи приобретенных знаний, то можно сделать не гармоничный интерьер. Но воспользовавшись советами, создать гармонию в доме не составит труда.

Для начала рассмотрим правила обустройства санузла. Сегодня более предпочтительно смотрится, когда туалет и ванная – это две комнаты. Это более эстетично и правильно. Поэтому не стоит объединять их, особенно, если у вас только один санузел.

Если вы хотите сделать свой дом современным, то лучше отказаться от линолеума на полу. Его лучше заменить на паркет или качественный ламинат. Очень стильно на полу в гостиной будет смотреться шкура медведя, которая может быть натуральной или искусственной. В отделки потолков не стоит использовать побелку – та уже никто не делает.

С осторожностью следует относиться к покраске. Все дело в том, что это не самый практичный материал. На окрашенных стенах остаются следы от рук, поэтому придется постоянно их вытирать. И если в доме есть маленькие дети, то однозначно следует выбирать моющиеся обои.

Для ванной комнаты следует выбирать пастельные тона, такие как:

Бежевый;

Голубой;

Розовый;

Бирюзовый;

Мятный;

Персиковый и др.

А вот яркие оттенки лучше не использовать.

Что учесть при оформлении квартиры

Когда делается электропроводка, то нужно уже иметь план расстановки мебели. Это понадобиться для того, чтобы рассчитать количество и расположение розеток. Также это поможет избежать ситуации, когда шкаф загораживает выключатель.

Чтобы сделать спальню удобнее, следует предусмотреть в ней просторную гардеробную. Если комната станет на полметра меньше, то на комфорт это особо не повлияет, зато много места для одежды всегда пригодится.

Не практично будет класть на пол темное покрытие – плитку или дерево. На нем хорошо видна пыль и различные загрязнения. Если вы готовы к постоянной уборке, то можно использовать и темный пол.

Розетка в ванной комнате это очень удобно. Наличие этого устройства оценят как мужчины, так и женщины. Не придется думать, где подключить электробритву, чтобы побриться, или фен для укладки волос. Однако в погоне за комфортом не стоит забывать про технику безопасности. На розетку не должна попадать влага.

Тепло и свет

Иметь всегда теплое и уютное жилье поможет наличие в квартире пола с подогревом. Многие оборудуют данной системой только санузел, но не стоит этим ограничиваться. Дизайнеры советуют сделать теплый пол и в прихожей. Оценить такой ход можно сразу, как придете с мороза домой.

Не самый удобный вариант люстры с открытым плафоном. За ними потребуется постоянный тщательный уход, поскольку плафоны – это главный пылесборник в комнате. Лучше отдать предпочтение закрытым люстрам – это модно и практично. В случае с галогенным освещением, лампы следует располагать под углом, чтобы добиться наилучшего освещения.

Что учесть, если есть дети

Не самый лучший вариант будет стеклянная дверь в детскую. Это и не практично, и небезопасно. Хорошо, если в комнате у ребенка найдется место для шведской стенки. Также отличным вариантом будет встроенный шкаф. В таком случае получиться избавиться от лишних углов, об которые ребенок может травмироваться.