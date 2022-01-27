Скидка 50% на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса

Банк продлил действие специального предложения для юридических лиц и ИП. Чтобы получить скидку, оставьте заявку на открытие счета на сайте до 1 июня. Скидка 50% предоставляется на любой бизнес-пакет, кроме «Супер 0», на 1 месяц. Ваша экономия составит от 285 до 3 485 рублей в месяц в зависимости от выбранного пакета. На сайте вы можете подробно ознакомиться с каждым тарифом и сравнить их между собой. Акция проходит с 25.01.2022 по 01.06.2022.

Добавим, что открыть расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО) стало еще проще за счет отмены бумажной формы заявки. Теперь для оформления заявки на резервирование счета достаточно направить в банк паспорт директора и подтвердить согласие на обработку персональных данных, перейдя по ссылке в СМС-сообщении. Сразу после подтверждения на электронную почту будут направлены реквизиты счета, и вы сможете принимать на него платежи.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка. Заполните заявку на открытие счета онлайн в любое удобное время.