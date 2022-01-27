В этом году в Новосибирске будет больше разрытых улиц

— Считаю, что найден хороший компромисс (альткотельная) для выхода из тупика изношенности коммунальной инфраструктуры Новосибирска, решение которого затягивается уже много лет. Что беспокоит: продолжающаяся дискуссия по поводу наполнения программы ремонта теплосетей, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мое мнение — этот вопрос нужно в срочном порядке закрыть и, как минимум, на ближайшие 3 года определить обязательства инвестора — СГК — по ремонту и инвестициям, согласовать планы, а также выработать механизма контроля за исполнением программы со стороны мэрии и депутатского корпуса, — добавил губернатор.

Он напомнил, что строительный сезон скоро наступит. Для него нужно закупать материалы, привлекать подрядчиков, разрабатывать проектно-сметную документацию.

Он пояснил, что при обсуждении применения механизма альткотельной в Новосибирске сразу шел разговор о том, что увеличение объема работ произойдет в 2022 году.

— Может, этим летом не все примеры будут приятными, так как объем работ и раскопов создаст неудобства для граждан, но то, что надежность теплоснабжения повысится по итогам года, — это обязательное требование, — подчеркнул Травников.

— Предварительно скажу: вложения, как и планировалось, за 10 лет составят не менее 20,5 млрд рублей без НДС. В общем инвестиционном плане компании — реконструкция 105 км теплосетей, — говорит Колмаков. — Мы смотрим на это как на взятые обязательства перед жителями города.

Напомним, на этой неделе премьер-министр РФ подписал распоряжение о включении Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков прокомментировал переход Новосибирска к работе в режиме «альткотельной» в телеграм-канале компании во вторник. Он пообещал, что в ближайшее время СГК предоставит горожанам подробную программу работ на 2022 год и на 10-летнюю перспективу.

В 2022 году компания планирует увеличить программу обновления тепловых сетей на 336% — с 2,75 км в 2021 году до 12 км. Приоритет — замена сетей в наиболее критическом состоянии.

— Мы понимаем, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги. Постараемся вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками, — подчеркнул Колмаков.

В 2021 году губернатор неоднократно настаивал на синхронизации работы дорожников и энергетиков.

Между тем на рассмотрении мэрии Новосибирска в настоящее время находится еще и проект концессии теплосетей города. Одним из претендентов на него также является СГК.