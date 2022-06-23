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Полезный перекус на работе

  • 23/06/2022, 14:50
Полезный перекус на работе
Если верить словам нутрициологов и диетологов, для того чтобы поддерживать нормальный и здоровый вес, а также пищеварение и обмен веществ, то есть нужно часто, но небольшими порциями.

Если говорить о перекусе, то здесь должно быть одно правило — он должен быть максимально полезным. Выпечка, чипсы и мармелад — прямой путь к быстрому набору лишних килограммов.

Основные правила полезного перекуса

Объем желудка взрослого человека около 0,6 литра. Однако человек регулярно заставляет его как бы растягиваться поглощая большее количество пищи нежели нужно. В результате с каждым разом нам требуется все большее количество еды. Излишнее употребление пищи не только негативно сказывается на фигуре, но и замедляет процесс пищеварение и значительно затрудняет метаболизм.

Есть рекомендуется примерно 4-5 раз в день. Причем 2 из приемов пищи должны быть небольшими и полезными перекусами. Рекомендуется устраивать легкий бранч после завтрака перед обедом и полдник между обедом и вечерним приемом пищи. А также перекусить чем-нибудь полезным за несколько часов перед сном, чтобы не ворочаться в кровати, мечтая о кусочке сыра.

Важно: нельзя заменять перекусами основные приемы пищи.

В качестве перекуса не подойдут блюда с быстрыми углеводами в составе. Они способны насытить организм быстро, но эффект от этого будет кратковременный. Домашняя выпечка или круассаны никак не могут стать легким и полезным приемом пищи на работе.

Разберем понятие, что такое здоровый перекус? Полезным перекусом можно назвать продукты с высоким содержанием белка и одновременно сложных углеводов. И хотя энергетическая ценность таких перекусов невелика, тем не менее они обеспечивают энергетическую и долговременную энергетическую подпитку и улучшают общее самочувствие.

Что выбрать в качестве здорового перекуса на работе

Ниже представлен небольшой список из перечня полезных перекусов в течение дня если вы находитесь на работе. Все они нуждаются в минимальном приготовлении либо не требуют готовки вовсе.

Злаковые батончики

Батончики состоящие из злаковых хлопьев или шариков с добавлением фруктов или орешков могут стать отличным выбором полезного приема пищи на работе. Это отличный выбор для проголодавшихся офисных работников.

Важно: обращайте внимание, чтобы в состав этих батончиков не входили подсластители, красители или ароматические добавки.

Поговорим о мюслях

Отличный и здоровый прием пищи в течении рабочего дня. Реализуются как в сиром виде, так и в сушеном. Оба варианта отлично сочетаются с кисломолочными продуктами. Натуральные мюсли содержат много клетчатки, которая положительно сказывается на работе всего желудочно-кишечного тракта. Для сладкоежек есть отличный вариант здорового перекуса в виде сухих мюслей с сухофруктами и натуральным медом.

Орешки

Как правило, практически все орехи содержат витамины группы А и В. А также много микроэлементов. Известно, что орехи улучшают работу головного мозга, концентрацию внимания и повышают выносливость.

Обратите внимание: поскольку орехи считаются очень калорийным продуктом, не рекомендуется съедать их более 15 г за день.

Сезонные фрукты и ягоды

При первом упоминании слова «перекус», мы сразу представляем горсть вкусных ягод или фруктов. Но даже здесь нужно проявлять излишнюю осторожность и внимательность. Несомненно, все фрукты и ягоды очень полезны и богаты микроэлементами. Но существуют определенные из них, например банан, черешня, персик и абрикос, которые имеют в своем составе много сахара. Если вы из тех людей кто следит за своей фигурой, то от такого перекуса лучше воздержаться. В таком случае можно обратить внимание на фрукты и ягоды с небольшим содержанием сахара, например яблоки, клубника, голубика.

Полезный перекус на работе

Полезный перекус на работе

Поговорим об овощах

В этом вопросе нет совершенно никаких ограничений. Будь то листья салата или пучки петрушки. Овощи могут быть как в готовом виде, так и вареном или запеченном. К наиболее полезным овощам с содержанием большого количества клетчатки и микроэлементов относятся: шпинат, огурцы, капуста цветная, белокочанная, сельдерей и болгарский перец. Если вы не являетесь любителем сырых овощей, их всегда можно запечь на гриле с добавлением прованских трав и небольшого количества оливкового масла.

Полезный перекус на работе

Полезный перекус на работе

Для здоровья организма кисломолочные продукты

Отличный и здоровый перекус в виде натурального йогурта, ряженки или творога имеет также один приятный бонус в виде большого содержания кальция.

Что кроется за словом «Магкейк»

Полезный перекус на работе

Полезный перекус на работе

Магкейк или как еще принято называть «пирог в кружке» – это разновидность диетического пирога. Особенно блюдо популярно среди любителей здорового рациона. Магкейк отлично подойдет в качестве не только здорового перекуса, но и полдника или даже основного приема пищи. Торт в кружке запекают в микроволновке. Общее время приготовления перекуса займет не более 10 минут. Конечно полезным данный перекус можно назвать лишь в том случае если он не содержит в своем составе сахар и вредные добавки.

Рецепт приготовления полезного пирога в кружке

Для приготовления магкейка потребуется обезжиренный творог и любой из доступных кисломолочных продуктов, яйцо, овсяная мука, разрыхлитель и стевия. Все те кто пробовал приготовить этот диетический перекус, сходятся во мнении, что процесс приготовления достаточно легок. Главное не забудьте добавить все необходимые составляющие.

Существуют определенные категории людей, кому перекусы не просто рекомендованы, но и необходимы по состоянию здоровья. В таком случае выбор меню и перекусов должен быть согласован с лечащим врачом.

Фото с сайта pixabay.com

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