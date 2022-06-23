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413 тысяч, чтобы переехать в современный жилой квартал в Калининском районе

  • 23/06/2022, 15:23
новостройки в Новосибирске
413 тысяч —15-процентный первоначальный взнос при покупке квартиры-студии 29,5 кв. м в масштабном проекте комплексной застройки «Акация на Игарской»*. Площадь квартала — более 15 гектаров.

Новый девелоперский проект строится по принципу «город в городе» — с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. На территории квартала застройщик зарезервировал земельный участок под строительство общеобразовательной школы. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жильцов «Акации на Игарской» все необходимое расположено внутри квартала.

Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делает «Акацию на Игарской» комфортной для семей с детьми. Остановка общественного транспорта «Игарская»», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Пятерочка», поликлиника, спортивный комплекс с залом для фехтования и бассейном, детские сады и общеобразовательные школы №10, №103, №219 и №211 им. Л.И. Сидоренко — все в шаговой доступности. В 10 минутах езды — лесопарковая зона с конным клубом, лыжной базой «Сосновый бор» и велнес-центр для восстановления и релакса «Мира Термы».

новостройки в Новосибирске

Преимущество «Акация на Игарской» — уютное и безопасное пространство с зонами для активного и спокойного отдыха.

Кроме того, преимущество нового квартала — уютное и безопасное пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Можно гулять, играть с детьми и заниматься спортом не выезжая за пределы собственного двора. Внутреннее придомовое пространство зонировано: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества. Все локации соединены между собой вело- и скейтдорожками с удобной навигацией.

В «Акации на Игарской» представлены более 20 планировочных решений, среди которых студии площадью от 29 до 33 кв. м, однокомнатные от 40 до 47 кв. м, классические двухкомнатные от 60 до 70 кв. м, а также просторные трехкомнатные квартиры от 58 до 82 «квадратов».

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту, что существенно сэкономит время и бюджет будущих жильцов.

Справка: В портфолио строительной компании «Акация» — сданные жилые комплексы «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были построены раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стал самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании — более 60 000 кв. м. сданного жилья. В настоящее застройщик на берегу Оби возводит квартал «Сосновый бор».

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 258-77-44
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Фото предоставлены компанией

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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