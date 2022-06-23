Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, решение об этом приняло правительство страны по предложению МИД, сообщает České noviny.

В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после 24 февраля текущего года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта следующего года.

— Исключение составляют гуманитарные случаи, — добавили в МИД.

Такая мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями на Украине и оказать давление на Россию и Белоруссию, пояснили власти.

Граждане России и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Чехия приостановила выдачу визу и ВНЖ россиянам сразу после начала военной операции на Украине. Власти также собирались пересмотреть решения по уже выданным разрешениям на въезд и длительное пребывание.

На данный момент визы нельзя получить в Данию, Эстонию, Латвию и Чехию. Приостанавливала прием заявлений Норвегия, но с апреля он был возобновлен.