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Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года

  • 23/06/2022, 14:47
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Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года
Исключение составляют гуманитарные случаи.

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, решение об этом приняло правительство страны по предложению МИД, сообщает České noviny.

В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после 24 февраля текущего года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта следующего года.

— Исключение составляют гуманитарные случаи, — добавили в МИД.

Такая мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями на Украине и оказать давление на Россию и Белоруссию, пояснили власти.

Граждане России и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Чехия приостановила выдачу визу и ВНЖ россиянам сразу после начала военной операции на Украине. Власти также собирались пересмотреть решения по уже выданным разрешениям на въезд и длительное пребывание.

На данный момент визы нельзя получить в Данию, Эстонию, Латвию и Чехию. Приостанавливала прием заявлений Норвегия, но с апреля он был возобновлен.

Фото: flickr.com — константин смирнов

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спецоперация санкции виза


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