Полицейские познакомились с мигрантами в районе аэропорта Толмачево

Резонансный случай с женщиной-таксисткой, которую притесняли на площади в аэропорту граждане из ближнего зарубежья, стал поводом для профилактического рейда.

Транспортные полицейские прогулялись по площади около Толмачево и выявили 30 иностранцев-таксистов, которые промышляли извозом без патента.

— В отношении данных мужчин составлены административные протоколы и каждому из них назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, один из мигрантов, привлечен к ответственности по статье за нарушение правил въезда в РФ и режима пребывания. В настоящий момент решается вопрос о запрете въезда на территорию России 34-летнему иностранному гражданину, — сообщили в транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Плодотворным оказался и рейд подразделения ГУ МВД по Новосибирской области. Они искали иностранцев в Ленинском районе города.

— Полицейскими составлен 21 административный протокол по различным статьям, из них 10 протоколов за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. Семь протоколов за нарушение режима Государственной границы РФ. Кроме того, ряд нарушений касался правил дорожного движения. В отношении 10 граждан в ближайшее время будет принято решение о выдворении за пределы России, — отчитались в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители пообещали, что будут проводить такие профилактические выезды и в другие районы, где массово работают и живут мигранты.