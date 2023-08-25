1 сентября за парты в школах Новосибирска сядут более 23 тысяч первоклашек

В 2023 году в школы Новосибирска придут 23 285 первоклассников. Об этом сообщил во время аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Общее количество школьников в мегаполисе составит 215 864 человек — это на 15 тысяч больше, чем было в прошлом году.

— Эта тенденция не спадает. Отмечается ежегодный рост числа школьников за счет миграционной политики. К нам приезжают молодые семьи с детьми, которым требуется образование, — уточнил мэр.

По его словам, за последние 4 года рост составил 30 тысяч школьников.

— Учитывая эту динамику, мы планируем ежегодный прирост учеников составит 9 тысяч новых детей, которые придут в стены, — уточнил Анатолий Локоть.

Мэр заверил, что все действующие образовательные учреждения в Новосибирске готовы к началу нового учебного года. Из 471 образовательной организации, принято 468.

— Основные ремонтные работы в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году завершены. Оставшиеся ремонтные работы не будут препятствовать организации образовательного процесса,— отметил он.

Что касается детских садов, то там планируется принять 84 915 воспитанников. Это несколько меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее в мэрии отмечали, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой. Кроме того, в Новосибирской области планируют расширять площади колледжей, многие из которых уже также работают в две смены и не могут принять всех желающих.

По данным правительства Новосибирской области, в целом в этом году 1 сентября в образовательные учреждения Новосибирской области пойдут 499800 детей. Из них 372 тысячи — учащиеся школ, 127,8 тысяч — дошкольники, 46 тысяч — учащиеся колледжей среднего профессионального образования.

Ранее редакция сообщала, что в ТОП-20 по Сибирскому федеральному округу попали пять школ из Новосибирска.