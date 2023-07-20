Полиция ищет поджигателя военкомата в Бердске

ЧП произошло вечером в среду, 19 июля. Неизвестный поджог дверь военного комиссариата на улице Первомайской, 66. В этом же здании работает прокуратура города Бердска.

Заметив сотрудников военкомата, мужчина быстро убежал, бросив на крыльцо бутылку с зажигательной смесью. Предположительно, это был бензин. Огонь потушили пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия.

— Поджигатель был в камуфляже, на вид ему порядка пятидесяти лет, — рассказывают очевидцы.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас записи изучают полицейские.

— Бердский военкомат работает в штатном режиме. Свидетели произошедшего могут обратиться в полицию и рассказать подробности увиденного, — сообщил корреспонденту портала Infopro54.ru дежурный военкомата.

На место происшествия прибыла и карета скорой помощи. Однако помощь медиков не понадобилась: в результате поджога никто не пострадал.