Туристов не пускают в Грузию из-за российских номеров машин без флага

По сообщению VPost, пограничники ссылаются на Венскую конвенцию (п. 1a ст. 37), в соответствии с которой на всех автомобилях, находящихся в международном движении, сзади, помимо его регистрационного номера, должен быть отличительный знак государства, в котором он зарегистрирован.

В частности, на номерном знаке транспортного средства обязательно изображение флага страны регистрации или наименование RUS, а сам номер должен соответствовать международным требованиям.

Таким образом грузинские пограничники задерживают машины на границе, вызывая тем самым бурю негодования среди владельцев неправильных номеров, ведь въехать в Грузию им разрешили.

Люди считают подобное положение дел издевательским. Так, россиянка, ее Nissan уже третью неделю стоит на стоянке в Грузии, сообщила изданию, что вместе с ней границу проходила семья с детьми, чьи номера тоже были без флага, но они так разрыдались, что пограничники смягчились и пропустили их. Еще один предприимчивый водитель нарисовал российский флаг на своих номерах прямо маркерами и тоже был благополучно пропущен.

Ранее редакция сообщала, что отдых в Турции стал дороже исключительно для россиян.