Дело экс-замглавы Минсельхоза Новосибирской области дошло до суда

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра министерства сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой поступило в Центральный районный суд. Об этом сообщил «Коммерсант-Сибирь».

По данным издания, она признала вину и попросила рассмотреть дело без исследования доказательств и их оценки.

Ранее проходила информация, что Светлану Невзорову обвинили в превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Напомним, что по словам Павла Илыка, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона, Светлану Невзорову уволили с работы после возбуждения в отношении неё уголовного дела о превышении должностных полномочий.

— На момент возбуждения уголовного дела корыстного умысла у нее не было установлено. Если нет корыстного умысла, то это обычное должностное преступление, — отметил Илык.

Ранее редакция сообщала о том, что замглавы Минсельхоза Новосибирской области уволили после возбуждения уголовного дела.