Поликлинику на Кубовой оценили в 254,6 млн рублей

Минстрой Новосибирской области объявил электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчик должен будет провести все работы по строительству здания.

Цена контракта — 254,6 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет Новосибирской области.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам не позднее семи дней со дня заключения контракта. Работы по строительству осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ — 15 декабря 2021 года.

Итоги конкурса станут известны 25 декабря.

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