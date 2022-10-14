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Политическая и экономическая турбулентность не снизила интерес к ESG-проектам

  • 14/10/2022, 22:08
устойчивое развитие
Темы устойчивого развития сегодня приобретают особую значимость для всех участников: власти, бизнеса и общества.

В Новосибирске прошла II Сибирская конференция по устойчивому развитию «ESG: современный инструмент в развитии регионов и общества». В ней приняли участие представители органов власти, некоммерческих общественных организаций, финансовых компаний, высших учебных заведений, а также собственники и руководители малого, среднего и крупного бизнеса.

В ходе пленарной дискуссии «Цели устойчивого развития — взаимодействие бизнеса, государства и некоммерческого сектора» эксперты и участники конференции обсудили, как внешние и внутренние вызовы повлияли на глобальную, национальную и региональную повестку устойчивого развития, какие проблемы сегодня вышли на первый план и возможные варианты их решения. Большой интерес у бизнеса вызвали инструменты финансирования ESG-проектов, которые продвигают финансовые институты, а также российские практики управления устойчивым развитием, аккумулируемые на федеральном уровне.

В рамках стратегической сессии «ESG — экология. Ответственное отношение к окружающей среде» участники обсудили, как регионы реализуют проекты климатической повестки, наиболее актуальные для Сибири экологические проблемы и практики их решения с участием власти, бизнеса и общественности. Своими практиками внедрения механизмов устойчивого развития поделились представители крупных компаний. Они также рассказали, что может способствовать более активному участию бизнеса в ESG-проектах, и заявили о готовности делиться опытом и методиками с заинтересованными предпринимателями и органами власти, в том числе в виде законодательных инициатив.

Кейс-сессия «ESG — инвестиции бизнеса» была посвящена разбору практик устойчивого развития российских и сибирских компаний, а также общественных организаций. Речь шла о том, как изменилось корпоративное волонтерство в 2022 году, как бизнес сегодня понимает свою социальную ответственность и почему компании продолжают развивать это направление, несмотря на сложности с финансами.

Более подробно о темах, обсуждавшихся на конференции, читайте в материалах бизнес-портала Infopro54, которые будут опубликованы на следующей неделе.

Напомним, цели в области устойчивого развития (ЦУР) утверждены ООН в 2015 году, и сегодня по этой парадигме работает большинство компаний в развитых странах мира.

Опираясь на цели в области устойчивого развития, бизнес, власть и общество способны решать глобальные задачи на благо конкретного региона: сохранение экосистем, адаптация к изменениям климата, борьба с бедностью, равный доступ к ресурсам, равные возможности и др.

Организатор II Сибирской конференции по устойчивому развитию — информационно-аналитический портал Infopro54.ru. Поддержку в подготовке конференции оказали Министерство экономического развития России, Российское экологическое общество, Школа КСО и устойчивого развития, Национальный совет по корпоративному волонтерству, Общественная палата Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Партнеры конференции: Сбербанк, группа компаний IBS, ГК «Эконива», «Сибстекло», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский регистр доноров костного мозга.

Информационные партнеры конференции: бизнес-портал «Деловой квартал», «РБК.Новосибирск», телеканал «РБК»,  радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус», интернет-журнал «Сиб.фм», а также онлайн-журнал «Бизнес и общество».

Фото Алексей Цилер

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ЦУР устойчивое развитие ESG-повестка


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