Что происходит на рынке внедорожников

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись продажи более 130 моделей внедорожников, представленных на нашем рынке в текущем году. Оказалось, что в третьем квартале нашлось 20 внедорожников, которые приросли в продажах. Причем в компании с «китайцами» в плюсе неожиданно оказались УАЗы и дорогие корейские паркетники.

— Еще в прошлом году на российском рынке был хорошо заметен рост продаж, например, Hyundai Creta, Renault Duster, в список входило немало «японцев» и премиальных немецких паркетников, то у нынешнего времени совсем другие герои в автосалонах. В лидерах по итогам третьего квартала оказались в том числе те внедорожники, на которые прежде наши соотечественник мало обращали внимание. Однако тот факт, что именно эти автомобили можно было найти в салонах в наличии, сделал их наиболее заметными, — комментируют аналитики компании.

Итак, лидером по динамике роста продаж в третьем квартале относительно первого оказался Exeed LX. Его популярность выросла за полгода почти в семь раз.

— Но какой-либо сенсации тут нет. Разгадка кроется в том, что продажи этой машины в марте только начались. Впрочем, судя по абсолютным цифрам, наша публика приняла автомобиль очень тепло. Несмотря на то, что в Китае его ценник более чем вдвое скромнее, — отмечают эксперты «Открытия Авто».

Почти все то же самое можно сказать о FAW Bestune T77. С той оговоркой, что многие дилеры стали получать эту давно обещанную новинку марки лишь в январе-феврале.

А вот оказавшиеся на верхних строчках рейтинга три другие машины — случай совсем неожиданный. Так, оба пикапа Great Wall вполне себе уверенно продавались в России еще в прошлом году. С конца февраля, вместе с резким обесцениваем рубля, поставки этих «грузовичков» практически прекратились. А на заводе под Тулой их выпуск не был налажен. Но ближе к осени «китайцы» наверстали упущенное.

Другой внедорожник — Hyundai Palisad — продемонстрировал более чем двукратный прирост, несмотря на внушительнейший ценник от 5,3 миллиона рублей. Отправки дилерам состоялись благодаря заводу «Автотор», который успел перед закрытием в сентябре собрать сотни этих автомобилей. То же самое касается Hyundai Santa Fe и Tucson. Если бы не калининградская сборка, эти кроссоверы маловероятно достигли бы нашего рынка.

— Вошедшие в десятку по динамке роста Chery Tiggo 7Pro, Geely Coolray и два Exeed, TXL и VX, также оказались в нужное время в нужном месте. В том смысле, что ту долю рынка, которую дистрибьюторы Кореи, Европы или Японии завоевывали годами, они в отсутствие конкурентов получают практически бесплатно. Как, впрочем, и других «китайцы», попавшие в наш рейтинг, — констатируют в «Открытие Авто».

И наконец, нынешний дефицит помогает и исконно российским ульяновским внедорожникам. В абсолютных цифрах лидером марки весь этот год остается UAZ Patriot. Но эти машины дилеры получали гораздо в меньших объемах, чем просили у дистрибьютора. А вот простаивающие прежде на стоянках пикапы и «Хантеры» вдруг оказались более востребованы, их реализация выросла за полгода на 30-40%.

— Прогнозировать, чем в нынешних геополитических условиях закончится для рынка хотя бы четвертый квартал, занятие особенно неблагодарное. Впрочем, даже если не случится очередных потрясений, понятно, что большую часть списка сколько-нибудь растущих в объемах продаж внедорожников к концу года по-прежнему составят «китайцы». УАЗ, который едва ли порадует новиками, а также Hyundai, сборка которых на Автоторе прекращена, свои места в числе лучших могут и потерять, — резюмируют эксперты компании.

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