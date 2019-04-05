Полномочия по достройке проблемных объектов на местах могут передать в регионы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий учредить в субъектах РФ региональные фонды защиты дольщиков — по образцу федерального. Цель — повысить на местах эффективность работы по завершению долгостроев. Документ также нацелен на обеспечение плавного перехода отрасли на проектное финансирование после 1 июля нынешнего года.

Подготовленный ими законопроект предполагает внесение изменений сразу в пять федеральных законов: 214-ФЗ, 218-ФЗ, 127-ФЗ, 191-ФЗ, 256-ФЗ.

— В целях завершения строительства проблемных объектов законопроектом предусматривается возможность создания субъектом Российской Федерации унитарной некоммерческой организации в форме фонда (фонд субъекта Российской Федерации), деятельность которой будет регламентировать статья 21.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» в редакции законопроекта. Финансирование деятельности фонда субъекта РФ предполагается осуществлять через публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (фонд) за счет средств, предоставленных РФ или иным публично-правовым образованием, — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что контролировать целевое расходование средств, выделяемых на финансирование завершения строительства проблемных объектов, будет уполномоченный банк в сфере жилищного строительства.

— Как Фонд субъекта Российской Федерации, так и некоммерческая организация Фонда в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, смогут стать приобретателями имущества и обязательств застройщика, признанного арбитражным судом банкротом, перед участниками строительства, если для финансирования завершения строительства будут использованы средства компенсационного фонда, Фонда или средства федерального или регионального бюджета, — говорится в пояснительной записке.

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