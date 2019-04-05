 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирские студенты опробовали первый VR-симулятор болезней глаз

Устройство позволяет понять, как видят люди с различными нарушениями зрения на разных стадиях болезни.
  • 05/04/2019, 18:53
Новосибирские студенты опробовали первый VR-симулятор болезней глаз

Специалисты российской лаборатории «Сенсор-Тех», которая разрабатывает устройства для незрячих, неслышащих и слепоглухих людей, показали студентам и сотрудникам Новосибирского Государственного Педагогического Университета и Новосибирского Государственного Технического Университета первый офтальмологический VR-симулятор в России, сообщили в пресс-службе компании.

С помощью специальных фильтров симулятор показывает имитации наиболее распространенных болезней глаз: глаукомы, катаракты, астигматизма, цветоаномалий (в обиходе – дальтонизм), а также отслойки сетчатки и других нарушений. Кроме этого, VR-симулятор позволяет узнать, что видят люди с глазными имплантами.

В лаборатории «Сенсор-Тех» рассказали, что VR-симулятор существует в двух версиях: профессиональной и любительской.

Профессиональная версия VR-симулятора ориентирована на специалистов в сферах медицины и реабилитации. (Именно этот вариант симулятора демонтрировался в вузах). Устройство состоит из специального переносного компьютера и шлема виртуальной реальности.

Любительская версия VR-симулятора – это мобильное приложение See My World, которое доступно для скачивания всем пользователям Android и iOS. Его можно использовать без дополнительных устройств. Задача этой версии симулятора просветительская – в приложении представлена общая информация по каждой болезни и способы профилактики.

— Наша лаборатория совместно с партнерами несколько лет назад организовала проведение первых в России операции по установке бионического глаза – протезных систем Argus II – которые позволили вернуть предметное зрение двум слепоглухим людям, — рассказали в лаборатории «Сенсор-Тех». — Сейчас мы проводим серию научно-популярных семинаров о таких высокотехнологичных методах восстановления зрения в вузах, где учатся профильные специалисты медицинского, технического и ИТ профилей.

Фото: предоставлено пресс-службой лаборатории «Сенсор-Тех»

Популярное с сайта

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

05/04/2019, 16:11
Компания рассчитывает приступить к реализации проекта до конца 2019 года.
Обувь России

Выручка «Обуви России» в первом квартале составила более 2,5 млрд рублей

05/04/2019, 16:05
Это на 12 % больше, чем годом ранее.
В детских лагерях Новосибирской области этим летом отдохнут более 137 тысяч детей

В детских лагерях Новосибирской области этим летом отдохнут более 137 тысяч детей

05/04/2019, 15:54
Основной вид детского отдыха – лагеря дневного пребывания.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Мэр Новосибирска представил главные задачи будущей пятилетки

05/04/2019, 20:41

Полномочия по достройке проблемных объектов на местах могут передать в регионы

05/04/2019, 18:50

ГК «ВИС» и ОРКК предлагают совместно развивать новосибирский трамвай

05/04/2019, 18:00

Погрузка на ЗСЖД в I квартале 2019 года выросла на 1,8%

05/04/2019, 17:40

ПИК и ЛСР смогут получить разрешение достраивать объекты по старым правилам

05/04/2019, 16:20

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

05/04/2019, 16:11

Выручка «Обуви России» в первом квартале составила более 2,5 млрд рублей

05/04/2019, 16:05

В детских лагерях Новосибирской области этим летом отдохнут более 137 тысяч детей

05/04/2019, 15:54

НГТУ НЭТИ в рейтинге влияния университетов на социальное и экономическое развитие

05/04/2019, 14:51

Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

05/04/2019, 14:01

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска