Новосибирские студенты опробовали первый VR-симулятор болезней глаз

Специалисты российской лаборатории «Сенсор-Тех», которая разрабатывает устройства для незрячих, неслышащих и слепоглухих людей, показали студентам и сотрудникам Новосибирского Государственного Педагогического Университета и Новосибирского Государственного Технического Университета первый офтальмологический VR-симулятор в России, сообщили в пресс-службе компании.

С помощью специальных фильтров симулятор показывает имитации наиболее распространенных болезней глаз: глаукомы, катаракты, астигматизма, цветоаномалий (в обиходе – дальтонизм), а также отслойки сетчатки и других нарушений. Кроме этого, VR-симулятор позволяет узнать, что видят люди с глазными имплантами.

В лаборатории «Сенсор-Тех» рассказали, что VR-симулятор существует в двух версиях: профессиональной и любительской.

Профессиональная версия VR-симулятора ориентирована на специалистов в сферах медицины и реабилитации. (Именно этот вариант симулятора демонтрировался в вузах). Устройство состоит из специального переносного компьютера и шлема виртуальной реальности.

Любительская версия VR-симулятора – это мобильное приложение See My World, которое доступно для скачивания всем пользователям Android и iOS. Его можно использовать без дополнительных устройств. Задача этой версии симулятора просветительская – в приложении представлена общая информация по каждой болезни и способы профилактики.

— Наша лаборатория совместно с партнерами несколько лет назад организовала проведение первых в России операции по установке бионического глаза – протезных систем Argus II – которые позволили вернуть предметное зрение двум слепоглухим людям, — рассказали в лаборатории «Сенсор-Тех». — Сейчас мы проводим серию научно-популярных семинаров о таких высокотехнологичных методах восстановления зрения в вузах, где учатся профильные специалисты медицинского, технического и ИТ профилей.

Фото: предоставлено пресс-службой лаборатории «Сенсор-Тех»