Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

В адрес председателя регионального парламента Андрея Шимкива в сентябре поступило два коллективных обращения от перевозчиков ТКО, с просьбой рассмотреть ситуацию с долгами по оплате их работы региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск».

— Проблема очень серьёзная, и если в ближайшее время она не будет решена кардинально, то перейдет в разряд политических, — предупредил сегодня на совещании с перевозчиками вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — В этом году я уже посетил 28 районов области, и во всех звучат вопросы: общественность обеспокоена тем, чтобы регион в конце года не превратился в большую помойку. Необходимо выработать алгоритм действий для решения этой проблемы. Не хочется, чтобы каждое заседание комитета (По строительству и ЖКХ регионального парламента. — Ред.) превращалось в выяснение отношений между исполнительной и законодательной властью.

Зампредседателя комитета Вадим Агенко уточнил суть проблемы, которую подняли перевозчики. По его словам, на 1 июня расчетная сумма задолженности регоператора за услуги перевозчиков составила около 500 млн рублей. На совещании 11 июня представитель собственника регоператора (ГК ВИС) сообщил, что попытки «Экологии- Новосибирск» получить кредит в банках не увенчались успехом. На тот момент депутаты также не смогли получить от него информацию о том, готов ли собственник перекредитовать свою дочернюю компанию на погашение задолженности.

— На 1 сентября, согласно данным сводных таблиц и актов выполненных работ, которые по нашему запросу предоставили 6 перевозчиков, задолженность регоператора только перед ними составляет 409 млн рублей. Можно предположить, что у второй половины подрядчиков «Экологии- Новосибирск» сумма долга не меньше, то есть цифра задолженности в 800 млн рублей вполне реальна, — констатировал Агеенко.

Он подчеркнул, что у некоторых перевозчиков долги уже доходят до 100 млн рублей, это не позволяет компаниям рассчитываться со своими субподрядчиками, выплачивать зарплату, закупать ГСМ, проводить плановые ремонты техники, платить налоги. У двух подрядчиков субподрядчики уже разорвали договоры на перевозку ТКО.

Гендиректор ООО «Эко-Лайн» Сергей Каракчеев сообщил, что сумма долга регоператора перед его компанией составляет 22 млн рублей. По его словам, перевозчик так и не получил от «Экологии-Новосибирск» информацию о результатах проверки, обосновывающей снижение оплачиваемых объемов вывезенного ТКО (с апреля регоператор оплачивает 60% от выставленной суммы). До сих пор компания не понимает, какое количество работ из неоплаченных 40% ей будет возмещено. Он заявил, что сегодня остановился один из его субподрядчиков в Линево, так как у компании уже нет средств на заправку своих машин.

— Среди выдвинутых нам претензий: отсутствие трека при перевозке ТКО, короткие стоянки на контейнерных площадках. Эти данные либо исчезают из системы ГЛОНАСС, либо не фиксируются в ней — точность ее позиционирования составляет 300-315 метров. При этом жалоб от жителей за неубранный мусор к регоператору не поступает, так как мы действительно все вывозим. В результате мы вынуждены каждую остановку и вывоз ТКО подтверждать дополнительными средствами фиксации, — пояснил Каракчеев. — Что касается возросших объемов утилизации ТКО с апреля, то на нашей территории находятся много дачных обществ, пионерских лагерей, которые мы обслуживаем. Плюс мы уже зашли во все населенные пункты на своей территории.

Долги регоператора перед ООО «Латранс», по словам директора компании Александра Гурова, составляют более 100 млн рублей. Он отметил, что был вынужден отказаться от услуг субподрядчика в Куйбышеве и Барабинске и завести на эту территорию свои машины.

У МУП «Спецавтохозяйство» долг составляет 82 млн рублей. Директор компании Андрей Зыков сообщил, что еще летом в течении трех дней ответил на выставленные претензии регоператора, предоставил все доказательства выполненной работы и предложил «Экологии-Новосибирск» в полном объеме оплатить задолженность. Ответ до сих пор не получен.

— Если есть договор, то сумма должна быть оплачена. Если есть желание — можете потом проверят все данные, это право регоператора. Но мы свои обязательства выполнили в полном объеме, — подчеркнул он.

Об аналогичных проблемах рассказали и другие участники рынка, работающие с регоператором.

Комментируя ситуацию, гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что в сентябре сборы платежей за утилизацию ТКО в области составили уже 90%, а в среднем по году вышли на 70%,

— Проблема в том, что ежемесячные начисления у нас сегодня составляют 260 млн рублей, а перевозчики предъявляют к оплате 290 млн рублей плюс 36 млн выставляют к оплате полигоны. Это сказывается на расчетах с подрядчиками, — говорит Анисимова.

Одной из проблем недобора средств, по ее словам, является работа на рынке «серых» перевозчиков. Только 8,5 тысяч из 30 тысяч юрлиц в регионе на данный момент заключили договоры с «Экологией-Новосибирск», остальные работают с «серыми» перевозчиками. Лариса Анисимова отметила, что на рынке региона 13 таких компаний, все о них знаю, но обращения регоператора в прокуратуру остаются без ответа.

— Принудить юрлиц заключить договоры с «Экологией Новосибирск» мы не можем. Согласно постановлению №1156 юрлицо обязано само подать заявку, — подчеркнула она.

Андрей Зыков сообщил, что около 30% отходов, поступающих на полигон компании, это отходы, которые по документам не относятся к ТКО, но полигон не имеет право отказать в их приеме.

Гендиректор «Эко-Лайна» сообщил, что при заключении договора с регоператором в декабре 2018 года передал «Экологии–Новосибирск» данные о своих партнерах — 350 юрлицах. В их числе были только несколько десятков бюджетников.

— Сегодня по заданию регоператора мы транспортируем ТКО от 250 юрлиц, из которых 230 — бюджетные организации. То есть около 300 лиц, с которыми мы работали ранее, ушли к «серым» перевозчикам, — подчеркнул Каракчеев. — Даже несмотря на то, что мы охватили все населенные пункты подведомственной территории, в результате уже фиксируем снижение объемов ТКО. В сентябре я перевез на 3 тысячи кубов меньше, чем у меня прописано в договоре.

Вадим Агеенко, проанализировав поданную в комитет перевозчиками информацию, отметил, что по средним значениям ни одна из компаний еще не вышла за рамки, указанные в договоре с регоператором по объемам утилизации ТКО, то есть эти цифры были заранее известны, также как и платежи, которые потребуются по договорам.

— Люди работают в объемах, которые вы прописали в лотах, но вы даже в этой системе не можете рассчитаться. Если вы ежемесячно будете накапливать даже по 30 млн рублей долгов, то пойдете семимильными шагами к банкротству, — добавил он.

Андрей Панферов, подводя итоги обсуждения, высказался еще более категорично.

— Проблемы со всеми этими техническими и управленческими сложностями вопиющие. Мы целый год их «жевали» на комитетах, сессиях и т. д., но в итоге они оказались настолько глубоки, что до конца года мы их не решим. Чтобы завалить этот закон, нужно было руководствоваться именно теми действиями, о которых мы сейчас говорим, — уверен Панферов. — И баков нет, и задолженность под 800 млн. А если мы будем поднимать вопрос о том, чтобы гасить эту задолженность из бюджета, вполне оправданным будет вопрос от жителей: «А какого черта вы будете государственными деньгами все эти действия несогласованные гасить?». Я уповаю, что какие-то действия будут предприняты, но лично мое мнение, что 2019 год для реализации этого федерального закона на территории Новосибирской области стал провальным.

Единственным вариантом решения сложившейся ситуации, по мнению участников рынка, является погашение задолженности, накопленной регоператором перед перевозчиками.

— На наш взгляд, должны быть четко определены сроки проверки данных, которые мы подаем регоператору. Пока ни один перевозчик не получил ни одного официального акта проверки и акта выполненных работ за оказанные услуги, а задолженность выросла до 4 месяцев. Понимания перспектив работы нет, финансовые ресурсы на исходе, это все чревато серьезными проблемами по выполнению услуг по заключенным договорам, —предупредил представитель ООО «ТБО» Кирилл Ритерман.

Лариса Анисимова вопрос о том, готов ли собственник «Экологии-Новосибирск» перекредитовать дочернюю компанию на погашение задолженности, комментировать отказалась.

Вице-губернатор правительства Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что правительство просчитывает различные варианты выхода из ситуации. Он также предложил перевозчикам обращаться в суд за взысканием накопившейся задолженности.

— Я бы всех просил не играть цифрами, а действовать в правовом поле, без каких-то акций, переходящих в мордобои, как было в Карасукском районе. Мы доведем до конца требования по подписанию актов сверки и нормализации расчетов. Надеюсь, что это произойдет не позднее следующей недели. Когда господин Гапеев (Кирилл Гапеев, гендиректор группы «ВИС». — Ред.), который ответственен за это направление, соизволит сюда приехать и мы порешаем все эти вопросы, — говорит Семка. — Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы дальше работать нормально. Проблемы возникли из-за того, что в заключенных на 2019 год договорах нет порядка проверки выполненных работ. Сейчас регоператор его разрабатывает, и в следующем году он будет включен в пакет документов.

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