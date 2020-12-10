Половина водителей Новосибирска оформляют ОСАГО через интернет

За 9 месяцев 2020 года жители Новосибирской области оформили дистанционно 268,6 тыс. полисов ОСАГО. Это на треть больше, чем в том же периоде 2019 года. При этом е-ОСАГО предпочел каждый второй водитель, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Многие из тех, кто раньше приезжал в офис к страховщику и оформлял ОСАГО там, предпочли бесконтактный способ заключения договора в условиях пандемии. Многие страховые компании на своих сайтах предлагают максимально удобные сервисы для покупки электронных полисов. В большинстве случаев менеджер может проконсультировать и помочь по телефону, — отмечает начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам, если водитель решил впервые купить полис ОСАГО или решил сменить страховщика, стоит убедиться в легальности выбранной организации.

Всего с января по сентябрь 2020 года жители Новосибирской области заключили 568 тыс. договоров ОСАГО.

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