В Новосибирске появится «Южный ПЛП»

— Мы видим высокую востребованность наших индустриальных площадок с особыми условиями и инфраструктурой. Возможно, некоторые проекты на старте раскачивались, инвесторы присматривались, но сегодня мы фиксируем повышенный рост интереса к территории «Промышленно-логистического парка». В связи с этим принято решение о создании в регионе нового индустриального парка — «Южный ПЛП», который будет расположен между Бердском и Искитимом, — заявил на заседании инвестиционного совета губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, якорным арендатором этого парка уже является компания «Нестле». В сентябре правительство региона, компания «Нестле Россия» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» подписали соглашение о том, что инвестор вложит десять миллиардов рублей в строительство фабрики по производству кормов для домашних животных. Вчера министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что компания выйдет на площадку в 2021 году. Сейчас решается вопрос с ее обеспечением необходимой инфраструктурой.

Напомним, «Южный ПЛП» планируется разместить на участке площадью 143 га (кадастровый номер: 54:07:000000:1946). Ранее он находился в федеральной собственности. В 2019 году был передан Новосибирской области с целевым назначением: для создания промышленного парка. Идею размещения индустриального парка на этой площадке с 2017 года прорабатывал частный инвестор — ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк». Она несколько раз выходила с этим проектом на инвестсовет области. Первоначально речь шла о создании парка по типу brownfield на территории ПО «Сиббиофарм». Однако, когда были проработаны заявки всех потенциальных резидентов, оказалось, что это сделать невозможно, так как не хватает ни площади, ни имеющихся мощностей.

Летом 2019 года ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» выходила на инвестсовет области с предложением о создании под Бердском частного индустриального парка в формате greenfield. Его якорным резидентом назывался завод по глубокой переработке зерна. Однако, эта частная инициативы вызвала много вопросов у представителей регионального правительства и заксобрания. Губернатор, в частности, заявлял, что несмотря на перспективность проекта, его основная проблема заключается в том, что проект представляет не инвестор завода по глубокой переработке зерна, а УК «Сибирский научно-производственный технопарк», инвестором не являющаяся.

— С учетом чрезвычайной важности темы для экономики области, с учетом большого объема заявленных инвестиций могу подтвердить, что я готов лично вступить в дополнительные переговоры с резидентами и компаниями, которые представлены нам как инвесторы, с которыми заключены соглашения, чтобы выслушать их и понять, какие им нужны меры поддержки, — говорил Травников на инвестсовете в июне 2019 года.

В феврале 2020 года гендиректор «Сибирского научно-производственного технопарка» Константин Зайцев сообщал, что компания продолжает над ним работать. А через несколько месяцев, в сентябре стало известно о том, что на эту территорию «садится» Нестле. Зайцев тогда эту ситуацию комментировать отказался.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области