В Карасуке выявлена новая партия контрафактной обуви

В одной из торговых точек, расположенных в городе Карасук Новосибирской области, сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Новосибирской таможни и управления регионального Роспотребнадзора выявлен факт реализации детской и взрослой обувной продукции без обязательной индивидуальной маркировки, в общем количестве 1338 пар, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Документы, подтверждающие происхождение и качество товаров, продавец предоставить не смог, — уточнили в пресс-службе. — На нелегальную обувную продукцию наложен арест. В настоящее время идет проверка с целью установления виновных лиц и принятия процессуального решения.

Напомним, что с 1 июля 2020 года маркировка обуви средствами идентификации стала обязательной. Теперь на каждую единицу такого товара должен быть нанесён специальный код DataMatrix. Благодаря ему покупатели могут проверить легальность продукции.

Отмечается, что отсутствие маркировки при реализации обуви влечет как административную, так и уголовную ответственность участников торговли, конфискацию товара и денежный штраф.

Это уже вторая партия немаркированной обуви, выявленная сотрудниками Новосибирской таможни в ходе рейдов по торговым точкам города и области. В ноябре 2020 года в крупной торговой сети города Новосибирска были арестованы почти 10 тысяч пар ботинок, кроссовок и сапог без обязательной маркировки. Часть товаров оказалась подделкой под известные бренды.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни