Полпред пообещал оказать содействие коллективу и руководству ННИИТО в решении проблемных вопросов

В Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна» Министерства здравоохранения РФ Андреем Корыткиным, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Отмечается, что участники встречи обсудили результаты участия учреждения в программах оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области и других регионов Сибири, а также механизмы увеличения объёмов такой помощи. Были затронуты вопросы сохранения и развития используемой для проведения операций и научных разработок материальной базы.

— НИИТО по праву считается одним из брендов сибирской медицинской науки. Его стабильная работа является общей задачей коллектива медицинского учреждения и представителей органов власти, — считает полпред.

Сергей Меняйло отметил готовность оказывать необходимое содействие коллективу и руководству института в урегулировании имеющихся проблемных вопросов, а также в решении задач выстраивания эффективной системы оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению с использованием всех сложившихся в регионе инструментов и практик.

Фото: Сибирский ОИЦ