Полпред поставил перед энергетиками задачу снизить возможные риски возникновения ЧС

Сегодня в г. Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обсудил с Генеральным директором Сибирской генерирующей компании Степаном Солженицыным ход подготовки топливно-энергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Отмечается, что особое внимание было уделено мерам по повышению надёжности тепло- и энергоснабжения потребителей, в том числе реализации программ компании, направленных на модернизацию генерирующих объектов и сетевого комплекса. Полпред подчеркнул: перед сибирскими энергетиками стоит важная задача – снизить возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить надёжное теплоснабжение населённых пунктов.

— Организация бесперебойного энергоснабжения на территории субъектов РФ является одним из приоритетов, отмеченных в Указе главы государства от 7 мая 2018 года, — подчеркнул Сергей Меняйло.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы экологической безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Как рассказал Степан Солженицын, этой задаче СГК уделяет первостепенное внимание. Компания внедряет подходы, направленные на вовлечение в хозяйственный оборот отходов, а также на сохранение на должном уровне защиты от выбросов и сбросов веществ, образующихся от деятельности своих предприятий.

Сибирская генерирующая компания является одним из ведущих энергетических холдингов России. Предприятия группы осуществляют производство электрической и тепловой энергии, а также обеспечивают теплоснабжение крупнейших городов Сибирского федерального округа. На долю станций СГК приходится примерно 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ