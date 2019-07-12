Мифы о мужской силе или ее отсутствии

И хотя врачи полагают, что “эректильную дисфункцию” (это профессиональное название того, что на бытовом уровне обычно называют импотенцией) следует диагностировать не ранее, чем после неспособности провести полноценный половой акт более трех месяцев подряд, мужчины готовы паниковать уже от пары-тройки единичных случаев. Ну а поскольку страх этот уходит корнями глубоко в бессознательное, вокруг проблем с мужской половой силой — реальных или надуманный — клубится много мифов. Попробуем их вытащить на свет и рассмотреть.

Миф номер 1. Около 80% мужчин (и большинство женщин тоже) уверены, что проблема импотенции чаще носит психологический характер. Достаточно отдохнуть получше, приложить побольше фантазии и сыграть в ролевую игру, или вообще сменить давнюю привычную партнершу на более молодую и горячую — и проблема исчезнет, как страшный сон. Однако, на деле пропорции скорее обратные: только 20% случаев поддаются такому решению, а в большинстве причиной являются более серьезные проблемы со здоровьем. Нарушение эректильной дисфункции может быть симптомом (одним из) развития таких заболеваний, как:

сахарный диабет

нарушения в сердечно-сосудистой системе (гипертония, атеросклероз)

гормональный дисбаланс

неврологические болезни (болезнь Паркинсона или рассеянный склероз)

болезни простаты

Поэтому стоит преодолеть свое нежелание обращаться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить эти или другие, более экзотические, диагнозы.

Миф номер 2. “Импотенция всегда приходит с возрастом — надо просто смириться с этим”. На самом деле, либидо с возрастом, конечно, снижается, но если нет серьезных проблем со здоровьем, то и нет никаких причин отказываться от секса. Это важная часть жизни мужчины, отсутствие которой действительно не самым лучшим образом сказывается на душевном настрое. Современная медицина предлагает множество вариантов поддержки для долголетней сексуальной активности. То есть снова главный совет — обратиться к врачам. Ну и стараться вести здоровый образ жизни, разумеется, чтобы подольше сохранить бодрость и силу.

Миф номер 3. “Не бывает некрасивых женщин — бывает мало водки”. Миф этот родился из того факта, что небольшое количество алкоголя способно растормозить, снять психологические запреты, не нарушив при этом немедленно и серьезным образом физиологические функции организма. Однако, при длительном злоупотреблении алкоголь способен сотворить именно то, от чего вы якобы спасаетесь: подточить здоровье и вызвать импотенцию. Равно как и наркотики имеют те же последствия. И даже для злостных курильщиков шанс столкнуться с обсуждаемой проблемой в полтора раза выше, чем у некурящих.

Статистика дает неутешительные цифры обращений мужчин к врачам, даже для профилактических осмотров. Многие, очень многие, уже столкнувшись с этой проблемой — эректильной дисфункцией — предпочитают прятать голову в песок и надеяться, что вдруг как-то само рассосется. Или приобретают на свой страх и риск препараты, имеющие кратковременный эффект, без выявления и устранения причин. А ведь чем раньше эти причины выявлены, тем проще с ними бороться. В этот момент очень важную роль может сыграть поддержка близких людей, главным образом жены. При ее наличии шансы успешно справиться с проблемой резко возрастают. Но главным остается взвешенное и разумное желание самого мужчины, конечно.