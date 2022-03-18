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Получайте и отправляйте денежные переводы за рубеж через Банк «Левобережный»

  • 18/03/2022, 17:06
Банк продолжает обслуживать переводы по системам «Золотая Корона», Western Union и SWIFT.

новости бизнесаПо системе «Золотая Корона» сибиряки могут отправлять переводы за рубеж за исключением стран, включенных в санкционный перечень правительства РФ. Например, нельзя отправить деньги в США, Великобританию, Корею, Албанию, Сингапур, Черногорию или Японию. По системе Western Union банк работает только на выдачу денежных переводов.

Перечислить деньги по «Золотой Короне» можно наличными в любом офисе Банка «Левобережный» или, не выходя из дома, в мобильном приложении BL-online. При использовании приложения нажмите на кнопку «Оплата» и в разделе «Переводы» выберите «Золотая Корона». В открывшемся окне введите ФИО, номер телефона (можно выбрать из телефонной книги), страну и город получателя, а также сумму для отправки. Срок зачисления средств составляет от нескольких минут до 3 дней.

Чтобы получать уведомления о статусе денежного перевода, можно подключить СМС-информирование. Оно включает 3 сообщения – об отправке, поступлении в отделение и получении перевода на руки. Уведомления поступают и отправителю, и получателю средств.

Кроме «Золотой Короны», в Банке «Левобережный» (ПАО) доступны переводы по системе SWIFT. Согласно ограничениям Центробанка, резиденты РФ могут отправлять денежные переводы в пользу физических лиц на сумму до 5 000 долларов США в месяц. Также возможны переводы юридическим лицам, например, за учебу, медицинские услуги, коммунальные платежи (с предоставлением обосновывающих документов). Получить перевод из иностранного банка можно после конвертации в рубли. Оформить SWIFT-перевод вы можете в офисах, на сайте или в мобильном приложении Банка «Левобережный» BL-online.

За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 и в офисы банка.

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы санкции меры поддержки денежные переводы за рубеж Банк Левобережный


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