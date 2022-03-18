В Новосибирске резко подорожали прокладки и памперсы

— Я покупала для дочери трусики-подгузники Pampers на «Озоне». Если раньше пачка на 60 штук стоила 1000 рублей, то теперь она же стоит 1770 рублей. Вот думаю, чем их заменить, где купить и желательно со скидкой, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама годовалой девочки.

Упаковка из 20 средних прокладок Always стоит 269 рублей, хотя только недавно сибирячки покупали средства личной гигиены в пределах 150 рублей. Цена на ежедневные прокладки Naturella тоже выросла, но не так сильно – на 30-40 рублей.

По словам директора оптово-розничного магазина бытовой химии Сергея, магазины поднимают цены, потому что производство в России подорожало, а некоторые категории вовсе поставляют только из-за границы.

— Цены на товары Procter поднялись на 87%. Официальная цена у обычной упаковки прокладок Always – 160 рублей. Конкретно подгузники, прокладки, жидкие порошки и капсулы – это товары из Евросоюза, их в России не делают, и магазины пользуются тем, что товара нигде нет, — говорит эксперт.

Как пояснили в российском отделении Procter, головная компания убрала из России инвестиции, за счет которых на товары были большие скидки, но сейчас, когда вырос доллар, скидки убрали. Однако отгрузки и производство продолжаются, товар будет поступать на полки магазинов, но цена сильно вырастет.