Получение гражданства Чехии для россиян

Давайте разбираться в том, кто может рассчитывать на получение чешского гражданства и что следует сделать, чтобы стать гражданином Европы.

Кто может рассчитывать на получение чешского гражданства?

В случае, если вы хотите стать гражданином Европы, а именно получить гражданство Чехии, то вам необходимо удовлетворять ряду требований. Так, в качестве ключевых из них называют следующие:

Не угрожать безопасности государства, суверенитету его граждан, а также территориальной целостности границ Чехии.

Иметь статус постоянного места жительства не меньше пяти лет (если вы гражданин Европейского Союза – не менее трех лет).

Постоянно проживать на территории Чешской Республики.

Не иметь судимости за уголовное преследование с лишением свободы за последние десять лет.

Сдать экзамен на знание чешского языка (уровень не ниже В1), а также на знание чешской культуры, искусства и пр.

У вас имеется легальное подтверждение дохода и уплаты налоговых сборов за последние три года перед датой подачи заявки на гражданство.

Вы не получали социальные пособия от государства в течение последних трех лет.

Какие документы могут понадобиться при оформлении чешского гражданства?

Итак, среди бумаг, которые запросит миграционная службы при оформлении чешского гражданства, называют следующие:

Личную биографию в свободной форме. Ее пишут на чешском языке, указывая сведения о месте жительства на территории Чешской Республики, а также длительность пребывания в других странах и иную важную информацию.

Справка о том, что за вами отсутствует судимость за последние десять лет.

Сертификаты, которые подтверждают знание местного языка и культуры.

Документы, подтверждающие отсутствие у вас налоговой или иной задолженности.

Документы, которые подтверждают ваш уровень дохода.

Обратите внимание на правильность заполнения всех заявлений, а также на полноту предоставляемых сведений. В противном случае вы рискуете не получить гражданство Чехии и некоторые иные проблемы с чешской таможней.

Также стоит помнить, что экзаменационные тесты на знание чешского языка, культуры и традиций принято проводить в Институте языковой и профессиональной подготовки Карлового университета. Об этом не стоит забывать, а также вовремя прибыть вместо сдачи соответствующего экзамена.

Собрав все документы на получение гражданства Чехии

После того, как вы собираете и подаете полный пакет документов на получение чешского гражданства, региональный орган будет рассматривать их в течение тридцати дней. Данные бумаги также направят в чешское МВД, которое и будет принимать окончательное решение по вашему делу (не дольше 180 дней с момента, как учреждение получило все ваши бумаги).

За то, чтобы вам выдали гражданство Чехии придется заплатить административный сбор, размер которого составляет 2000 крон (взрослое население) и 500 крон (в случае, если заявителем выступает несовершеннолетний кандидат, либо лицо со статусом «беженец»).

Согласно имеющейся статистики, чешское гражданство выдают в большей половине случаев. Дело в том, что государство заинтересовано в привлечении новых граждан, в том числе тех, кто будет вкладывать свои личные финансовые средства в благосостояние страны. Узнать способы получения гражданства Евросоюза, для комфортного передвижения и проживания можно здесь: https://rumunia.ru/passport-es/. Юристы миграционной компании EU RO Group дадут вам исчерпывающую консультацию касательно переезда в ЕС.

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