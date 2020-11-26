Получение гражданства Чехии для россиян

Давайте разбираться в том, кто может рассчитывать на получение чешского гражданства и что следует сделать, чтобы стать гражданином Европы.
В случае, если вы хотите стать гражданином Европы, а именно получить гражданство Чехии, то вам необходимо удовлетворять ряду требований. Так, в качестве ключевых из них называют следующие:
Итак, среди бумаг, которые запросит миграционная службы при оформлении чешского гражданства, называют следующие:
Обратите внимание на правильность заполнения всех заявлений, а также на полноту предоставляемых сведений. В противном случае вы рискуете не получить гражданство Чехии и некоторые иные проблемы с чешской таможней.
Также стоит помнить, что экзаменационные тесты на знание чешского языка, культуры и традиций принято проводить в Институте языковой и профессиональной подготовки Карлового университета. Об этом не стоит забывать, а также вовремя прибыть вместо сдачи соответствующего экзамена.
После того, как вы собираете и подаете полный пакет документов на получение чешского гражданства, региональный орган будет рассматривать их в течение тридцати дней. Данные бумаги также направят в чешское МВД, которое и будет принимать окончательное решение по вашему делу (не дольше 180 дней с момента, как учреждение получило все ваши бумаги).
За то, чтобы вам выдали гражданство Чехии придется заплатить административный сбор, размер которого составляет 2000 крон (взрослое население) и 500 крон (в случае, если заявителем выступает несовершеннолетний кандидат, либо лицо со статусом «беженец»).
Согласно имеющейся статистики, чешское гражданство выдают в большей половине случаев. Дело в том, что государство заинтересовано в привлечении новых граждан, в том числе тех, кто будет вкладывать свои личные финансовые средства в благосостояние страны. Узнать способы получения гражданства Евросоюза, для комфортного передвижения и проживания можно здесь: https://rumunia.ru/passport-es/. Юристы миграционной компании EU RO Group дадут вам исчерпывающую консультацию касательно переезда в ЕС.
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