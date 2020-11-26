Перевозчикам «подкинут» туалеты на конечных остановках

По информации мэрии Новосибирска, в плане обустройства конечных остановочных пунктов (КОП) на 2021 год первоочередной задачей является приведение в нормативное состояние КОП «Полевая» (Кировский район). Приоритет, как отмечают в муниципалитете, обусловлен ускоренным развитием многоэтажного жилищного строительства на прилегающей территории. Обустройство осложняется тем, что площадка для отстоя и разворота транспортных средств располагается в низине, на заболоченном участке. Сейчас здесь отстаиваются 9 маршрутов (140 единиц подвижного состава при единовременном возможном размещении до 40 единиц). Подавляющее большинство транспортных средств — автобусы большого городского класса. Предварительный расчет стоимости работ на данном объекте — 17 млн рублей. В связи с этим мэрия ведет переговоры с рядом коммерческих организаций, застройщиками прилегающей территории. Если от коммерческих структур поступят внебюджетные ассигнования, то муниципалитет сможет использовать высвободившиеся бюджетные средства в размере 10 млн рублей на обустройство еще пяти конечных остановок в городе.

Такие планы озвучил исполняющий обязанности заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству.

— На двух КОП в Калининском и Ленинском районах предполагается комплексное обустройство (площадка межрейсового отстоя с твердым покрытием, установка туалетов модульного типа и баков для ТБО), — сообщает Никулин. — Запланировано частично еще три КОП — установка туалетов модульного типа и обустройство подходов к ним. Это «Ул. Лазурная» (Октябрьский), «Ул. Экваторная» и «Цветной проезд» (Советский). Также планируется завершение КОП «Ул. Дюканова» (Ленинский)

Кроме того, в мэрии заявляют, что в ближайшее время предстоят переговоры с компаниями-перевозчиками, которым вменят в обязанности создание и содержание отхожих мест на конечных остановках общественного транспорта. Как следует из обсуждения, эта проблема актуальна практически для всех районов Новосибирска, помимо адресов указанных объектов.

— Хорошо, мы ставим туалет, а кто будет обслуживать? — говорит начальник департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. — У муниципалитета нет такой обязанности. Это должны делать перевозчики. Но пока договориться с ними не получается. Я уже давал поручение и еще раз дам: провести встречу с Сибирским транспортным союзом под протокол, чтобы перевозчики участвовали в процессе содержания санузлов на конечных остановочных пунктах.

В качестве одного из проблемных адресов, к примеру, было указано Северное кладбище в Калининском районе.

— Надо обязательно туда проехать и посмотреть, — говорит депутат Леонид Рыбин. — Там просто безобразие, просто нет туалета. Я понимаю водителей и кондукторов, но мне неудобно говорить, что там происходит. Поэтому предлагаю протокольно записать дообустройство остановок и предусмотреть размещение туалета. Раньше в кусты бегали, сейчас — в снег. Местные жители жалуются, ничего не могут сделать.

Аналогичная ситуация и, казалось бы, в далеком от Северного кладбища Советском районе.

— То же самое в центре российской науки, — сообщает депутат Наталья Пинус. — Когда мы сделаем КОП? Когда там появятся туалеты? Это у нас еще в наказах прошлого периода. «Академгородок 2.0» у нас на носу, великий проект, а мы без туалетов на конечной.

Столь деликатный вопрос, как следует из выступлений депутатов, волнует жителей Северо-Чемского жилмассива несмотря на то, что до конца месяца мэрия планирует установить соответствующее «заведение».

— Биотуалет можно установить? — спрашивает зампредседателя комиссии Александр Бестужев. — Это была бы какая-то альтернатива для водителей, которые приезжают на конечный пункт и справляют свои потребности

В отдаленной части Советского района на конечной остановке остро стоит проблема не столько гигиены, сколько безопасности пешеходов и водителей.

— Остановка «Ул. Белоусова», — называет адрес депутат Светлана Каверзина. — Никак не получается решить вопрос. Там, где выезд на поворот, идут машины. Поставили остановочный павильон тоже на повороте, а это опасно. Ко мне неоднократно обращались жители. Приезжали представители УЗС ПТС, говорят, что есть схема маршрута, но нам так и не предоставили схему. Этот вопрос не можем решить полтора месяца. Может организуем рабочую группу, посмотрим, что можем сделать.

Решить подобные проблемы собственными силами, как оказалось, для муниципалитета проблематично.

— Нам сложно пролоббировать увеличение этой статьи расходов, — поясняет председатель комиссии Игорь Кудин. — Важно сохранить эту статью. А уже в 2023 году вернуться к возможности ее увеличения. Сейчас задача такая: в проект входим и там, где это возможно, обустраиваем как можно качественней.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время в городе функционируют 93 КОП, из которых обустроены 63, еще 30 нуждаются в обустройстве. В течение 2019-2020 годов приведены в соответствие с нормами 9 КОП. Из них по муниципальной программе обустроены КОП «Ул. С.Кожевникова» (Кировский район), «Белые росы» (Кировский), «Твардовского» (Первомайский), «Юго-Западный жилмассив» (Ленинский), «Ул. Белоусова» (Советский). По нацпроекту БКАД — «Ботанический жилмассив» (Заельцовский). За счет средств муниципальных предприятий — «Затулинский жилмассив» (Кировский) и «УМ-3» (Первомайский). За счет внебюджетных источников — «Автопорт Калининский» (Калининский).

По муниципальной программе в рамках бюджетного финансирования обустроены два конечных остановочных пункта, в том числе «Юго-Западный жилмассив». Выполнены работы по обустройству площадки межрейсового отстоя и разворота подвижного состава в твердом покрытии, общая площадь которой составляет 2,5 тысячи кв.м. Выполнены работы по ул. Белоусова: щебеночное покрытие общей площадью 1,9 тысячи кв.м, площадка подготовлена к асфальтированию на следующий год. Территория рассчитана на отстой и разворот транспортных средств с учетом запланированного увеличения подвижного состава. На оба объекта из бюджета будут освоены 9,2 млн рублей, предусмотренных также на содержание санитарно-бытовых помещений. За счет внебюджетных источников завершилось благоустройство КОП «Автопорт Калининский».

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