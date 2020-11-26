В Новосибирске построят лабораторию для изучения вирусов

— Недавно при поддержке министерства науки Новосибирской области мы получили федеральную субсидию (Ее сумма не называется. — Ред.) на строительство модульной лаборатории, капитальный ремонт одного из корпусов института, а также закупку оборудования. Сейчас объявлены тендеры по выбору подрядчиков на исполнение этих работ, — сообщил Infopro54 руководитель отдела стратегического развития ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) Илья Деулин.

Он уточнил, что модульная лаборатория будет построена в виде отдельного корпуса площадью около 1600 кв. м.

— В лаборатории будет создана инфраструктура для работы с патогенами II-IV группы биологической опасности, в том числе с коронавирусной инфекцией. В системе РАН за Уралом такой установки сейчас нет, а в России их можно пересчитать по пальцам. К примеру, в Сибири это лаборатория в системе Роспотребнадзора, в состав которой входит и ФБУН ГНЦ Вб «Вектор», — рассказывает Деулин.

К реализации проекта ФИЦ ФТМ намерен приступить в начале 2021 года, а ввести объект в эксплуатацию — уже в середине года. К этому времени планируется установить оборудование и провести полную аккредитацию лаборатории. Работать на этой установке будет Институт по изучению вирусо-бактериальных патогенов, созданный при ФИЦ ФТМ. Его возглавляет доктор биологических наук, профессор Александр Шестопалов.

— Спектр задач института будет очень широк: от разработки вакцин, различных препаратов, где требуется использование штаммов вирусов, до мониторинга циркулирующих в обществе, а также вновь возникающих инфекций, прогнозирования возникновения таких пандемий, как коронавирус, — перечисляет Илья Деулин. — Кроме того, лаборатория, как научная организация, сможет применять в своей работе международные практики, взаимодействовать с учеными из других стран по изучению вирусо-бактериальных патогенов.

Как уже отмечалось, в рамках субсидии также планируется провести реконструкцию действующего корпуса ФИЦ ФТМ. На его площадке будет создан обучающий центр по стажировке специалистов для работы с патогенами III и IV групп биологической опасности, а также подготовке молодых сотрудников, которых потом можно будет привлекать к более сложным работам.

Деулин напомнил, что проект по созданию вирусологического центра на территории ФИЦ ФТМ институт представил на федеральном уровне еще до пандемии. В этом году его актуальность возросла в разы, и реализация проекта идет по намеченным планам, со смещением в сторону решения задач, связанных с коронавирусом.

В марте 2020 года ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ) сообщил, что готовится к созданию Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ), а также формированию евразийского центра, который будет заниматься изучением вирусов, в том числе коронавируса. В создании НОЦа примут участие ФИЦ ФТМ, НГУ, ИЯФ СО РАН, НИИФКИ, НИИФФМ и другие организации. Территориально он расположится на площадке по улице Тимакова, которая находится в оперативном управлении ФИЦ ФТМ, — это около 30 га. В рамках реализации проекта запланирована реконструкция имеющихся корпусов ФИЦ ФТМ, создание Центра вирусологии с «чистыми» помещениями модульного типа, лечебного корпуса — 30 тысяч кв. м на 300 коек, научно-исследовательского корпуса по стандартам GLP/GMP — 8 тысяч кв. м, учебно-лабораторного корпуса — 15 тысяч кв. м, научно-исследовательского центра — 19 тысяч кв. м, междисциплинарного межотраслевого технопарка — 20 тысяч кв. м, научно-исследовательского корпуса — 8 тысяч кв. м, лаборатории вирусологии — 1,6 тысячи кв. м, патологоанатомического корпуса — 1,5 тысячи кв. м, сопутствующей инфраструктуры и собственной котельной — 4 тысячи кв. м. Для сравнения: сегодня ФИЦ ФТМ занимает площадь около 42 тысяч кв. м. Общая расчетная стоимость всего проекта МНОЦ оценивалась в 26 млрд рублей.

Проект по созданию медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) при ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» входит в программу «Академгородок 2.0».

Фото редакции