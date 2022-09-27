Получи скидку 10% на лечение в санатории «Рассвет»

Осень — самое время пройти чек-ап организма, оценить свое самочувствие и подлечиться. Почему? В межсезонье обычно обостряются все болезни, и медикам проще выявить проблемы, что вас беспокоят, а значит, более грамотно подобрать программу лечения, которая даст хороший эффект.

Санаторий «Рассвет» запустил акцию и предлагает скидку в 10% на покупку восьми медицинских программ, ориентированных на потребности широкого круга гостей.

«Здоровое сердце и сосуды»

Эта программа наиболее актуальна для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Основными факторами улучшения самочувствия при таких заболеваниях являются снижение уровня стресса, улучшение ночного сна и отдыха, умеренные физические нагрузки днем, режимное диетическое питание с добавлением травяных сборов, кардиометаболических коктейлей. Все это в комплексе с благотворным воздействием всевозможных методов физио-, лазеро-, кислородо-, и водолечения входит в программу санатория.

«Антистресс»

Программа подойдет тем, кто хочет отдохнуть от бешеных психологических нагрузок, провести перезагрузку нервной системы и просто расслабиться, чтобы закрыть вопрос с синдромом выгорания. Чаще всего ее выбирают руководители, владельцы бизнеса, топ-менеджеры, а также просто гиперответственные, «горящие» на работе людей. В программу включен тренинг по самостоятельной работе со стрессами и обучение восстановлению после негативных переживаний.

«Стоп диабет»

Эта программа направлена на минимизацию осложнений диабета. Врачи санатория «Рассвет» помогут восстановить психологические равновесие, нормализовать показатели, подобрать индивидуальный режим лечения. После консультаций эндокринолога, диетолога, психолога, приняв четкие правила заботы о своем здоровье, вы сможете осознать, что с этим заболеванием вполне можно жить полной жизнью.

«Здоровый позвоночник»

Программа направлена лечение различных заболеваний позвоночника. Сочетает в себе как стандартные, годами проверенные процедуры, так и новые, современные методы лечения, такие как акватракция и ударно-волновая терапия (УВТ).

«Радость движения»

Эта программа включает в себя комплексный подход к лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы. Специалисты санатория «Рассвет» включили в нее различные методы лечения суставов, а также общеукрепляющие процедуры: бассейн, фармакопунктуру и массажи.

«Реабилитация после COVID»

Программа пользуется большим спросом с 2020 года, так как пандемия коронавируса теряет остроту, но, к сожалению, продолжается, и последствия ее аукаются даже спустя много месяцев после выздоровления: выраженная слабость, небольшое повышение температуры, сохраняющийся кашель, боли в грудной клетке, сердцебиение, плохая переносимость физических нагрузок, перепады давления, отсутствие аппетита и др.

Программу лечения пациентов с постковидным синдромом специалисты санатория разработали совместно с ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии».

«Худеем с мастерами»

Эта программа тоже очень популярна у гостей санатория «Рассвет». Она направлена на коррекцию фигуры и снижение веса. Специалисты санатория помогают похудеть, уменьшить отеки, избавиться от целлюлита, повысить упругость тела и нормализовать обмен веществ. Важно, что коррекция фигуры проходит под особым вниманием ведущих специалистов: диетолога, эндокринолога и психолога. Для вас составляется индивидуальная программа действий, соблюдая которые вы в итоге достигаете поставленной задачи.

«Санаторно-курортное лечение»

Если вы хотите просто провести чек-ап своего организма, а также пройти общеукрепляющие процедуры, то эта программа для вас. В рамках санаторно-курортного лечения вы можете выбрать комплекс нужных вам процедур, а после – погулять по сосновому лесу и подышать чистым, свежим и ароматным воздухом.

Скидка в 10% актуальна при покупке путевки от пяти дней, так как это минимальный срок любой медицинской программы. Если вы хотите получить эффект от лечения или реабилитации, а не пройти их для галочки, то следует учесть этот факт.

Скидка действует до 29 декабря 2022 года.

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19

Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,

ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8-983-300-09-95

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Фото: pexels.com и с сайта san-rasswet.ru