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Референдумы послужили катализатором для новых санкций со стороны Великобритании

  • 27/09/2022, 10:00
Автор:
санкции против РФ
Соответственно и ограничения коснулись лиц, которые причастны к их организации.

92 организации и физических лица фигурируют в обновленном Британскими властями санкционном списке против РФ, который был опубликован в связи с проведением референдумов о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России, сообщается на сайте правительства страны.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, санкции направлены против тех, «кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, которые продолжают помогать российскому режиму». Он заверил в том, что поддержка, оказываемая Украине, будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета.

Список антироссийских санкций, согласно документу, пополнился главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым, министром образования ЛНР Иваном Кусовым, главой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгением Балицким, зампред правительства ДНР Евгением Солнцевым. Кроме того, в нем оказались владельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров и высокопоставленные сотрудники российских банков: 23 человека из «Газпромбанка», 16 — из Сбербанка и 10 — из «Совкомбанка». В частности, это члены правления, советов директоров, наблюдательных советов.

Также в списке звучат Гознак и «ИМА-Консалтинг», которое власти Британии назвали любимым PR-агентством президента Владимира Путина.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тысячи физических лиц и 120 структур.

Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят с 23 по 27 сентября на территории Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации.

Фото: pixabay.com — mathewbrowne

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спецоперация санкции референдум


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