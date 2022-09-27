Учредитель компании украл деньги у партнера

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

— По версии следствия, в период с мая 2017 года по июль 2020 года директор и соучредитель одной из организаций города Новосибирска в ходе конфликта с другим учредителем решил похитить денежные средства компании в особо крупном размере, —сообщили в облпрокуратуре. — Используя свое должностное положение, он в процессе проведения процедуры банкротства изготовил фиктивные документы о наличии у организации задолженности и о переуступке долга в пользу своего соучастника, который предоставил их в Арбитражный суд. В результате этого обвиняемые получили 8 млн. рублей, которые похитили.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске главного бухгалтера строительной фирмы обвинили в хищении и отмывании средств.