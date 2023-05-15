Получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг станет проще

Согласно новым нормам, необходимо будет заполнить только одно заявление, говорится в сообщении комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передают «Известия».

Что касается остальных документов, чиновники будут запрашивать их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, основная совместная с правительством задача— сделать получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненным.

Также в Думе предложили ввести новые критерии получения субсидии.

Ранее редакция сообщала, что в тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков.