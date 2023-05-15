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Получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг станет проще

  • 15/05/2023, 10:32
Автор:
льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг
Соответствующие рекомендации профильный комитет Госдумы направил в правительство.

Согласно новым нормам, необходимо будет заполнить только одно заявление, говорится в сообщении комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передают «Известия».

Что касается остальных документов, чиновники будут запрашивать их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, основная совместная с правительством задача— сделать получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненным.

Также в Думе предложили ввести новые критерии получения субсидии.

Ранее редакция сообщала, что в тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков.

Фото: ru.freepik.com — pressfoto 

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : финансы льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг ЖКУ


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