В тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков

Минстрой РФ предложил включить установку счетчиков в тарифы на ЖКУ, передают «Известия».

По данным источника газеты, обязанность по установке таких приборов предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, если они являются исполнителем услуги.

По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКУ не должны возрасти благодаря постепенному переходу. При этом, отмечают специалисты, граждане смогут экономить минимум 10% на холодной и горячей воде.

Кроме того, установка умных счетчиков будет способствовать экономии ресурсов, что особенно актуально в период повышенного спроса на коммунальные услуги.

Ранее редакция сообщала, что изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ .

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