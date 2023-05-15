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Александр Латышев: За совместные с предприятиями проекты наш институт трижды «отметили» санкциями

Александр Латышев, директор Института физики полупроводников СО РАН, академик РАН — о сближении науки с промышленностью, совместном опыте с Samsung и Intel и молчании зарубежных коллег сейчас:
  • 15/05/2023, 10:51
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Александр Латышев, директор Института физики полупроводников СО РАН, академик РАН— Мы живем в эпоху цифровой трансформации, когда все меняется. Мы очень быстро привыкаем к «цифре» вокруг нас. Это интернет, компьютеры, роботы. Все базируется на элементной базе, которой посвящено основное направление деятельности нашего Института физики полупроводников. Это интегрированное международное сообщество, выполняющее работу по развитию и совершенствованию электронно-компонентной базы будущего, закладывающее основу, фундамент, на базе которого в дальнейшем развиваются новые направления.

С другой стороны, институт активно участвует в направлениях, связанных со стратегией научно-технологического развития. Здесь мы видим промышленно-ориентированные проекты, которые выполняются совместно с нашими индустриальными партнерами, где мы обкатываем определенные технологии. В результате получается, что мы делаем вклад в реальную экономику.

Очень важная задача состоит в том, чтобы получить портфель заказов от промышленности. Наша промышленность решает свои задачи и не идет широким фронтом навстречу. Региональная власть помогает убрать эту дистанцию. Например, в молодежных лабораториях возникают тесные контакты между промышленниками и научными сообществами, причем на уровне исполнителей. Это гораздо эффективнее, гораздо полезнее. И самое главное — перед коллегами в новых молодежных лабораториях стоит задача: создать продукт, который необходим для промышленности.

Сейчас принято говорить об импортозамещении, импортонезависимости. Мы тоже в этих программах участвуем. Но импортозамещение — это не повторение того, что уже сделано. Мы просто берем те технические характеристики, которые нам нужны, и разрабатываем свое. Для того, чтобы воспроизвести то, что сделано в том же Тайване, у нас нет технологии, у нас нет этого оборудования. Но мы эти же задачи можем частично решить, используя другие подходы, совершенствуя механизмы, используя то оборудование, которое есть у нас и которое есть у нашего индустриального партнера. Есть примеры, когда мы не можем самостоятельно выполнить часть технологических процессов, мы их выполняем на базе одного из предприятий. Это сближает наши коллективы. В результате появляются совместные с рядом предприятий проекты. Я не называю эти предприятия, это в какой-то степени коммерческая тайна. Но институт таким взаимодействием гордится. Именно поэтому нас трижды «отметили» санкциями, в отличие от СО РАН. Не знаю, за что уж так с нами, но по факту три страны нас внесли в санкционный список. Пока мы этого не почувствовали, потому что ситуация всюду плохая в том смысле, что граница перекрыта. Тем не менее мы работаем, ничто нас не останавливает.

Все, что нужно, мы патентами защищаем. Другое дело, что у нас есть патенты, которые в свое время у нас выкупал Samsung, есть совместные патенты с Intel. У нас была совместная лаборатория с Samsung. Это тоже показатель. Мы выиграли международный конкурс на разработку технологий, и Samsung выбрал нас. Мы эту программу успешно завершили. Но это было раньше. Последние два года сложнее. Многие наши коллеги просто молчат, но и мы их не беспокоим, чтобы не ставить в тупиковую ситуацию. Но с нашими сотрудниками продолжают работать, наши сотрудники продолжают ездить на международные конференции, проводят совместные исследования. В этом смысле большой трагедии нет.

Фото из группы Института физики полупроводников ВК

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Регионы: Россия Новосибирск

Теги : научные разработки Институт физики полупроводников СО РАН импортозамещение


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