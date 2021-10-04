Получите 1 000 рублей при переводе пенсии в Банк «Левобережный»

В акции могут принять участие пенсионеры по возрасту: женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года. Чтобы получить 1000 рублей:
Преимущества пенсионной карты Банка «Левобережный»:
Пенсионной картой можно оплачивать покупки в магазинах и сети Интернет на всей территории РФ. Вы можете рассчитываться ей за продукты, услуги ЖКХ, мобильной связи и др., получая за это кешбэк.
Подать заявку на пенсионную карту можно на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь в офисы и по телефону 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия).
* Принять участие в акции могут клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» в течение 2 месяцев до начала акции (в августе-сентябре 2021 года). Один клиент может получить кешбэк в размере 1000 рублей один раз. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсии из ПФ РФ на пенсионную карту.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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