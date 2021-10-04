Получите 1 000 рублей при переводе пенсии в Банк «Левобережный»

В акции могут принять участие пенсионеры по возрасту: женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года. Чтобы получить 1000 рублей:

Оформите пенсионную карту в Банке «Левобережный» с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Получите на нее зачисление пенсии из ПФ РФ в период с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года.

После первой выплаты денежных средств из ПФ РФ на счет вашей пенсионной карты автоматически придет 1000 рублей от банка*.

Преимущества пенсионной карты Банка «Левобережный»:

бесплатный выпуск и обслуживание;

получение пенсии день в день;

ежемесячное вознаграждение за остаток денег на счете – 3,5% годовых;

снятие денег в банкоматах любых банков без комиссий и ограничений по количеству операций;

льготные условия по кредитованию;

повышенные проценты по вкладам;

дополнительный доход в виде кешбэка деньгами от банка – возврат от 150 до 1000 рублей в месяц за расчеты по карте;

кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат до 50% от суммы покупок по акциям «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Пенсионной картой можно оплачивать покупки в магазинах и сети Интернет на всей территории РФ. Вы можете рассчитываться ей за продукты, услуги ЖКХ, мобильной связи и др., получая за это кешбэк.

Подать заявку на пенсионную карту можно на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь в офисы и по телефону 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия).

* Принять участие в акции могут клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» в течение 2 месяцев до начала акции (в августе-сентябре 2021 года). Один клиент может получить кешбэк в размере 1000 рублей один раз. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсии из ПФ РФ на пенсионную карту.