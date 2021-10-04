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Получите 1 000 рублей при переводе пенсии в Банк «Левобережный»

  • 04/10/2021, 18:48
Оформите пенсионную карту в Банке «Левобережный» до конца 2021 года и получите на счет 1000 рублей.

Новости компанийВ акции могут принять участие пенсионеры по возрасту: женщины старше 56,5 лет и мужчины старше 61,5 года. Чтобы получить 1000 рублей:

  • Оформите пенсионную карту в Банке «Левобережный» с 1 октября по 31 декабря 2021 года.
  • Получите на нее зачисление пенсии из ПФ РФ в период с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
  • После первой выплаты денежных средств из ПФ РФ на счет вашей пенсионной карты автоматически придет 1000 рублей от банка*.

Преимущества пенсионной карты Банка «Левобережный»:

  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • получение пенсии день в день;
  • ежемесячное вознаграждение за остаток денег на счете – 3,5% годовых;
  • снятие денег в банкоматах любых банков без комиссий и ограничений по количеству операций;
  • льготные условия по кредитованию;
  • повышенные проценты по вкладам;
  • дополнительный доход в виде кешбэка деньгами от банка – возврат от 150 до 1000 рублей в месяц за расчеты по карте;
  • кешбэк от платежной системы «Мир» – возврат до 50% от суммы покупок по акциям «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Пенсионной картой можно оплачивать покупки в магазинах и сети Интернет на всей территории РФ. Вы можете рассчитываться ей за продукты, услуги ЖКХ, мобильной связи и др., получая за это кешбэк.

Подать заявку на пенсионную карту можно на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). За консультацией обращайтесь в офисы и по телефону 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия).

* Принять участие в акции могут клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» в течение 2 месяцев до начала акции (в августе-сентябре 2021 года). Один клиент может получить кешбэк в размере 1000 рублей один раз. Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсии из ПФ РФ на пенсионную карту.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы программы для пенсионеров пенсионная карта банки Банк Левобережный


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