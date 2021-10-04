Экс-чиновника мэрии Новосибирска приговорили к 5 годам колонии строгого режима

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор за получение взятки председателю комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии Игорю Леончикову и бывшему эксперту того же комитета Александру Гончарову, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Обвиняемые получили 110 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности ООО «Топ-НСК», которое без соответствующего разрешения провело земляные работы по устройству фундамента для сооружения павильона без получения разрешения на производство земляных работ, выдаваемого вышеуказанным комитетом. Леончиков и Гончаров за это вознаграждение должны были не направлять материалы дела об административном правонарушении в администрацию Центрального района Новосибирска, а также не сообщать о выявленных нарушениях в иные контролирующие органы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали.

Суд приговорил Игоря Леончикова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 550 тыс. рублей. Ему также запрещено на срок 5 лет занимать должности в органах местного самоуправления на муниципальной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, а также связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Александру Гончарову назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев (условно, установлен испытательный срок 4 года) и штрафу в размере 110 тыс. рублей.

В настоящее время Гончаров не работает в мэрии, Леончиков еще числится как работник.