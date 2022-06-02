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Получите бесплатное обслуживание расчетного счета с бизнес-пакетом «Супер 0»

  • 02/06/2022, 17:19
Клиенты Банка «Левобережный», подключающие себе пакет РКО «Супер 0», могут не платить за обслуживание счета первые три месяца.

Подключить пакет или перейти на него с другого тарифа по расчетного-кассовому обслуживанию можно за 2 500 рублей. Плата за зачисление средств на счет в общем объеме до 1Новости бизнеса млн рублей составит 0 рублей в течение 3 месяцев и 1,5% от суммы, начиная с 4-го месяца. За поступления на большую сумму взимается комиссия с первого месяца подключения пакета «Супер 0»: 5% – при зачислении от 1 до 3 млн рублей в месяц, 10% – от 3 млн рублей.

Пакет «Супер 0» оптимален для микробизнеса, начинающего свою деятельность. Со всеми бизнес-пакетами РКО вы можете ознакомиться на сайте банка. В стоимость каждого из них входит открытие и ежемесячное обслуживание банковского счета, заверение копий документов, оформление и заверение карточки с образцами подписей, подключение к интернет-банку Faktura.ru по логину, выпуск экспресс-карты/корпоративной карты для юридических лиц и бизнес-карты для ИП.

Подать заявку на подключение бизнес-пакета вы можете на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Узнавайте о последних новостях для бизнеса в телеграм-канале: @banklevoberezhnyforbusiness.

Фото предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный»

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Теги : услуги для бизнеса РКО


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